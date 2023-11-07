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新北有19校要求學生任交通導護 教育局長：不適合

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
導護志工與老師人力不足。本報資料照片
導護志工與老師人力不足。本報資料照片

校園導護志工是許多孩童上下課的安全守護者，不過民進黨新北市議員張維倩指出，新北交通導護志工福利低，人手難尋，新北市竟然有19校要求學生擔任交通導護，讓未受過完整訓練未成年學生指揮交通，發生意外要誰負責。教育局長張明文表示，學生擔任導護志工確實不行，允諾給予導護志工更好的福利。

張維倩表示，先前高雄傳出導護老師在護送學生上下課時遭到車輛撞上，全教總更發現，新北市竟然有19校要求學生擔任導護志工，非常離譜；這些未成年孩童是來學校學習，不是來學習如何指揮交通。

張維倩說，教育部說導護志工是要協助交通服務事項，教育部也有發函公文請學校優先找警察、義交，找接收過訓練的交通導護隊，但卻沒有相關獎勵，導致現在根本沒有人要來。

張維倩說，提供更好的志工福利，增加誘因才是治本，不然很多學校志工要裝備、反光背心、指揮棒、雨衣，要什麼沒有，連雨衣破了，都繼續穿，志工都很老實憨厚，他們都默默做事，不敢向市府反映心聲。

教育局長張明文說，目前導護志工有編列保險費、訓練費用，也有表揚活動，市府每年尋求資源協助，針對危險路段也有義交提供相關專業協助，他們會定期檢查裝備，優先來鼓勵志工。

民進黨李余典也說，市府提供民防、義警與志工的3840元補助真的太少，市府說沒有財源，但其實很多人重複擔任民防、義警等工作，可以把人數抓出來，不要重複享受資源，這樣財源就可以空出，整體提高費用，財源重新分配，「不要怕抗議」，對的要執行、扛起來。

未成年 民防

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