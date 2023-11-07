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新北今增4例本土登革熱 樹林2例感染源待釐清

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市府團隊持續對區塊防治孳清及化學防治。圖／新北衛生局提供
新北市府團隊持續對區塊防治孳清及化學防治。圖／新北衛生局提供

國內登革熱疫情持續延燒，新北市今新增4例本土登革熱病例，為2女2男，年齡介於55歲至83歲間，分別為樹林區及五股區各2例，其中樹林區2例，無南部旅遊史，住家鄰近山區，感染源待釐清。

新北衛生局指出，新增4例本土登革熱病例，發病日介於10月24日至11月1日，現皆已康復。樹林區2例為同家人，無南部旅遊史，住家鄰近山區，感染源待釐清；五股區2例與當地高風險警示區場域相關。

衛生局提醒，雖然近期天候轉涼，卻是病媒蚊活動力強及適合大量孳生的時節，請民眾持續落實「巡、倒、清、刷」並配合衛生單位防治措施，並留意身體狀況；戶外活動時，務必加強個人防護措施，穿著淺色長袖衣褲，使用衛福部核可有效成分的防蚊液。

另外，針對本土個案，市府團隊持續對區塊防治孳清及化學防治，如經查獲積水容器中有病媒蚊孑孓，最高可處罰1萬5千元，若有拒絕、規避或妨礙防治情形，最高可處30萬元罰鍰。

衛生局 登革熱

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