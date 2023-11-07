爆北市環保局霸凌案100%不成立 柳采葳也點名北市聯醫案件暴增

北市議會今天警政衛生部門質詢，議員柳采葳點名環保局，「職場霸凌案100%不成立」，質疑官官相護釀憾事發生，環保局長吳盛忠回應，調查小組委員現有2位專家學者，將研議增加人數。柳另指北市聯醫霸凌案從去年2案暴增到今年11案，聯醫總院長蕭勝煌回應，今年4案成案，持續向員工宣導職場霸凌或性騷擾相關法令規範。

柳采葳今在質詢環保局，北市府訂定台北市政府及所屬各機關學校員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項，2019年迄今，職場霸凌6件不成立，6件職工不法侵害有2件記過申誡、2件心理諮商、1件審理中、1件不起訴處分，MeToo更有21件，批環保局內部管理問題非常大。

她說，尤其職場霸凌（上司對下屬）與職工不法侵害（同事對同事）的成立比例差很多，質疑判定標準。

吳盛忠說，職場霸凌依程序組成申訴調查小組，成員3至7人，以環保局人事室和政風室為主，再請專家學者擔任，目前3位環保局主管、2位外聘委員為專家學者，也在研議增加外聘委員，預計下次開會就會依此來做。柳采葳質疑委員會組成有3位環保局主管恐容易包庇，吳認為有政風主任，應該公平公正。

柳采葳指出，環保局去年11月曾有隊員輕生案例卻不成立，直言該案爭議多。環保局職安科長連鴻哲說明，委員認為勤務調度屬於主管權責，沒有任何針對性，該案不成立。

柳再問6件職場霸凌有無申訴同一人，為何都不成立？據她了解有專家學者認為一案應成立，最後卻不成立，感到不可思議。吳盛忠回應，有3件針對同一人，成立與否是委員會開會審查，結果是共識決，也承諾提供檢討報告。

另外，柳采葳點名北市聯醫，霸凌案從去年2案暴增到11案。北市聯醫總院長蕭勝煌回應，今年11案中有4案成案，醫院持續向員工宣導職場霸凌或性騷擾相關法令規範。