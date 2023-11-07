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台中明年設2萬多個停車地磁 議員要求配套別黑民眾錢

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊大鋐指出，地磁異常溢收停車費，籲市府不要「黑」民眾的錢。記者陳秋雲/攝影
台中市議員楊大鋐指出，地磁異常溢收停車費，籲市府不要「黑」民眾的錢。記者陳秋雲/攝影

台中市去年1月推停車地磁計畫，市議員楊大鋐質疑衍生不少問題。他舉出，會將前車停等時間算在後車、地磁計時易因地磁電量或電量不足而失準，導致停車費灌水。他說市府規劃明年新增2萬5000個地磁停車格，應降低錯誤。

交通局停管處長盧佳佳說，目前台中已設置6500個地磁，委外服務，地磁設備月平均妥善率為99.75%，民眾申訴異常開單比例0.003%。

楊大鋐認為停管處末掌握地磁異常的問題，連案件數都不清楚，提供妥善率95%到99.75%，異常數從0.003%到0.01%，數字不一，他指中市停管處無法掌握地磁異常情形也無力管理，為何仍大力推行？

楊大鋐指出，台中市截至今年7月底止，計有停車費溢繳計1479萬7,941元，停車費重複繳納已有3858萬5552元，台中市還有高達3401萬餘元的錢還沒退給民眾。

盧佳佳指出，溢收停車費多是民眾重複繳費，市府主動稽核對帳發現有溢收狀況，將主動通知退款。目前針對溢收達百元以上的民眾優先退款，明年5月前完成通知。

楊大鋐指出，停車地磁計畫立意良善，但新北市先前試用實測準確率僅75%，而終止地磁的試用；台中市審計處111年度審計報告也要求台中市停管處改善種種問題，他要求交通局明年全面鋪設地磁停車格，應注重保障民眾權益。

台中市 停車費

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