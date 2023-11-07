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四方客運傳停業 民代憂冷門線無人接 中市府：持續協商

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中四方客運傳恐停業，市議員張家銨憂心，部分冷門路線恐無業者接收，影響民眾權益。圖／張家銨提供
台中四方客運傳恐停業，市議員張家銨憂心，部分冷門路線恐無業者接收，影響民眾權益。圖／張家銨提供

台中四方客運傳恐停業，17條營運路線也無法出車，交通局協調其他業者代駛，啟動收回路權程序，今再勞資協議破局。市議員張家銨詢問路線狀況，問路線需多少時間才能正常復駛，也憂心部分冷門路線，恐無業者接收；交通局長葉昭甫表示，路權收回、招商仍需流程時間，會持續協調業者，讓每條路線都有業者行駛。

四方客運因經營問題，日前欠薪公車司機多次，兩處停車場也遭斷水電，如今傳恐停業，今早再舉行勞資雙方協調，但資方缺席，協商破局。今市議會舉行交通地政業務質詢，張家銨表示，四方多條路線行駛於其選區內，目前代駛執行率多高？路權回收到路線復駛，仍需多少時間？

葉昭甫表示，收回路權有程序，未來會再公告，徵求後續經營業者，目前四方持有17條路線，全由其他業者代駛，執行率約4成，都會維持路線營運。

張家銨也憂心，部分冷門路線恐無人接手，將影響有搭車需求的民眾權益；葉昭甫強調，交通局會持續協調，讓每條路線都有業者駕駛。

路權 張家銨 勞資

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