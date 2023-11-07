北流1.9億爭議款誰拍板？議員轟不符程序 北市文化局：2周內提報告

文化部與市府共同出資興建台北流行音樂中心已開幕，尚有工程款1.9億元未結案，致市府每月需額外支付80萬利息，市長蔣萬安日前拍板先行墊付再跟文化部協商，文化局今赴教育委員會提案審查，議員多數同意先墊付，但協商過程爭議必須釐清，包含誰最後拍板決定要付這筆款項，需提出完整說明，下次在開會決定，文化局長蔡詩萍也允諾在2周內提完整報告。

北流興建工程是由文化部委託北市府代辦，不過前市府與廠商間有1.9億工程款爭議未結案，導致市府每月需多支付80萬利息，日前蔣萬安也拍板先用墊付款支應，文化局長蔡詩萍今赴議會教育委員會報告表示，會規劃短中長期作為，希望議會同意先從墊付款支用避免利息衍生，浪費市民納稅錢，中長期則會和文化部釐清這筆費用責任歸屬，也不排除透過法律途徑來解決。

議員簡舒培表示，完全支持先行墊付這筆工程款，但後續還要繼續跟文化部協調甚至要訴訟，若最後官司輸了這筆訴訟費誰要出，她認為，從細項來看，如果都是市府自己規畫設計改變增加服務費等款項，跟文化部沒有任何關係，市府若要走法律途徑，法務局應要審慎評估，若確定市府問題，該付的錢就由市府付。

議員苗博雅也說，議會向來有個決議，預算未過之前不可把工程發包、招標，但前市府未經議會同意，就擅自跑去跟廠商簽約，才回頭跟議會要錢，「簡直就是情緒勒索」，完全不符合程序若這先例一開，後果不堪設想，且從細項來看，項目增加的錢，大多數都是設計服務費、監造服務費，市府早就知道經費不夠，為何不來議會編列預算，最後又是誰答應支付這筆款項，市府應該要講清楚並檢討，該懲處就懲處。

新工處建築科科長顏俊明說明，2010年文化部（當時行政院文化建設委員會）與北市府代辦工程協議書明訂，若興建期間履約爭議，得由乙方（北市府）代為向市府採購申訴審議委員會申請調解，並將結果副知甲方（文化部），經調解後由新工處給付廠商技術服務費1億9252萬元，而市府是受文化部委託代辦工程，才會函文向文化部請款。

教育委員會召集人、議員李建昌表示，大多數委員都同意市府用墊付款先行支付，但市府先簽約再向議會要錢完全不符程序，也不尊重議會，這樣的先例不可長，要求市府需針對委員會議員要求，提出詳細報告，更要知道當時最後同意簽字付1.9億的高層是誰，下次再做決議。

文化局長蔡詩萍表示，經過北藝和北流都出現爭議款，目前市府和議會也有相關規定，未來重大案子都不可以重蹈覆轍，至於議員意見也會帶回市府研議，預計兩周內提出提出詳細報告。