堤防加高工程持續 二重疏洪道五號越堤道11日起需改道
不少往來五股蘆洲的民眾會行經二重疏洪道越堤道，不過為加強周圍河防安全，現正施作「二重疏洪道左岸加高工程」，五號越堤道將於11日起封閉南側車道，並一路封到明年7月17日止，民眾行經時需依循交通號誌及速限改道行駛。
水利局說明，二重疏洪道五號越堤道，因配合「二重疏洪道左岸加高工程」，將自今年11月11日午9時起封閉南側車道，改以北側雙線雙向通行。預計將封閉至明年7月17日止，現場新增速限、轉彎、改道遵行等警告標示，彎道處亦將設置紐澤西護欄附掛水管燈條並搭配警示燈、LED照明輔助標示，民眾需配合改道。
新北水利局表示，二重疏洪道左岸加高工程，是大台北都會區防洪的最後一塊拼圖，為兼顧河防安全及加速工程進行，需改建越堤道，施工封閉改道期間，加派義交人員疏導車流，敬請用路人行經該區域時，遵循指示並依交通號誌及速限行駛，以維安全，造成不便，敬請見諒。
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