堤防加高工程持續 二重疏洪道五號越堤道11日起需改道

不少往來五股蘆洲的民眾會行經二重疏洪道越堤道，不過為加強周圍河防安全，現正施作「二重疏洪道左岸加高工程」，五號越堤道將於11日起封閉南側車道，並一路封到明年7月17日止，民眾行經時需依循交通號誌及速限改道行駛。

水利局說明，二重疏洪道五號越堤道，因配合「二重疏洪道左岸加高工程」，將自今年11月11日午9時起封閉南側車道，改以北側雙線雙向通行。預計將封閉至明年7月17日止，現場新增速限、轉彎、改道遵行等警告標示，彎道處亦將設置紐澤西護欄附掛水管燈條並搭配警示燈、LED照明輔助標示，民眾需配合改道。