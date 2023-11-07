快訊

明天立冬！專家曝「這天以前」台北若未低於20度 恐創27年來最晚紀錄

怕提問太辛辣？成大賴清德、柯文哲講座未對外開放 主辦方發聲明了

被指如果沒有「侯柯配」就是「侯韓配」？ 韓國瑜辦公室發聲駁斥

堤防加高工程持續 二重疏洪道五號越堤道11日起需改道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
因「二重疏洪道左岸加高工程」，五號越堤道第三階段施工交通管制－南側車道繞道示意照片。圖／新北水利局提供
因「二重疏洪道左岸加高工程」，五號越堤道第三階段施工交通管制－南側車道繞道示意照片。圖／新北水利局提供

不少往來五股蘆洲的民眾會行經二重疏洪道越堤道，不過為加強周圍河防安全，現正施作「二重疏洪道左岸加高工程」，五號越堤道將於11日起封閉南側車道，並一路封到明年7月17日止，民眾行經時需依循交通號誌及速限改道行駛。

水利局說明，二重疏洪道五號越堤道，因配合「二重疏洪道左岸加高工程」，將自今年11月11日午9時起封閉南側車道，改以北側雙線雙向通行。預計將封閉至明年7月17日止，現場新增速限、轉彎、改道遵行等警告標示，彎道處亦將設置紐澤西護欄附掛水管燈條並搭配警示燈、LED照明輔助標示，民眾需配合改道。

新北水利局表示，二重疏洪道左岸加高工程，是大台北都會區防洪的最後一塊拼圖，為兼顧河防安全及加速工程進行，需改建越堤道，施工封閉改道期間，加派義交人員疏導車流，敬請用路人行經該區域時，遵循指示並依交通號誌及速限行駛，以維安全，造成不便，敬請見諒。

因「二重疏洪道左岸加高工程」，五號越堤道將封閉改道。圖／新北水利局提供
因「二重疏洪道左岸加高工程」，五號越堤道將封閉改道。圖／新北水利局提供
因「二重疏洪道左岸加高工程」，五號越堤道第三階段施工交通管制－北側車道示意照片。圖／新北水利局提供
因「二重疏洪道左岸加高工程」，五號越堤道第三階段施工交通管制－北側車道示意照片。圖／新北水利局提供
因「二重疏洪道左岸加高工程」，五號越堤道第三階段施工將交通管制。圖／新北水利局提供
因「二重疏洪道左岸加高工程」，五號越堤道第三階段施工將交通管制。圖／新北水利局提供

速限 水利局 車道

延伸閱讀

建築職人蔡錦川98歲辭世見證台灣建築史 留下這3件知名景點遺作

竹市棒球場改善擬採無梁版工法 議員憂覆土過重

台中巨蛋採購評選完成 後續決標預計113年開工

基隆寵物銀行整建延宕 重新發包拚2024年中啟用

相關新聞

爆北市環保局霸凌案100%不成立 柳采葳也點名北市聯醫案件暴增

北市議會今天警政衛生部門質詢，議員柳采葳點名環保局，「職場霸凌案100%不成立」，質疑官官相護釀憾事發生，環保局長吳盛忠...

大巨蛋逃生道80米變20米挨批 環保局：皆符環評規範

大巨蛋將於11月18日舉辦測試賽，開放1.3萬人入場。北市議會民進黨團今揭露，依規劃要開80米寬的大巨蛋南側忠孝東路地下...

夜市打牙祭南機場大滿貫 自治會邀民眾但稱：平日來就好

台北市夜市打牙祭邁入第14屆，今年首次招募「平民美食評鑑家」從166道夜市美食中透過網路票選出20道，而最後精選10道料...

他自掏300萬辦國際雕塑營 日荷義台七大藝術家聯手創作

知名石雕藝術家黎志文教授捐贈300萬元舉辦「華梵大學2023國際雕塑營」，廣邀多位國際雕塑家到校內創作及教學，校方也盼藉...

四方客運傳停業 民代憂冷門線無人接 中市府：持續協商

台中四方客運傳恐停業，17條營運路線也無法出車，交通局協調其他業者代駛，啟動收回路權程序，今再勞資協議破局。市議員張家銨...

北流1.9億爭議款誰拍板？議員轟不符程序 北市文化局：2周內提報告

文化部與市府共同出資興建台北流行音樂中心已開幕，尚有工程款1.9億元未結案，致市府每月需額外支付80萬利息，市長蔣萬安日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。