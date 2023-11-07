後援會總會長陳乃靜涉為郭台銘賄選 郭倍宏沈痛發聲了

高雄第六選區立委參選人郭倍宏的的後援會總會長、前高雄市議員陳乃靜涉嫌幫郭台銘賄選買連署書，遭檢方帶回調查，昨晚羈押禁見；郭倍宏今召開記者會，稱檢方闖入他的後援會搜索，要求出示當晚搜索票，並認為陳乃靜花十幾萬賄選根本毫無利益，質疑民進黨在敏感時機介入司法、阻饒選戰。

郭倍宏表示，檢調前天晚上到他的競選後援會總會大肆搜索，將陳乃靜帶走後申押獲准，他要求檢方出示當晚搜索票，「我好奇法官為何會准許檢方進入我的地方，這樣肆無忌憚地搜索」，他甚至質疑後援會遭放置監控設備，強調自己平時認識的陳乃靜為人處事，不像會做出收購連署書的賄選行為。

郭倍宏指出，根據地檢署資料，陳乃靜與另外2名被告在9、10月間涉嫌以每份500元收購1千份郭台銘連署書，違反選罷法遭收押調查；他稱這3人一共花50萬，平均1人僅支出10多萬，但背後利益不可能有百萬、千萬，質疑「陳乃靜會為了幾萬元的蠅頭小利，在忙著問我助選期間，再花心力為郭台銘賄選嗎？」

郭倍宏說，檢方羈押禁見他的後援會總會長，就是不讓對方有對外解釋機會，他也大損戰力；郭認為該選區現任立委趙天麟因與陸籍女子發生婚外情，有洩露國安機密嫌疑，但民進黨用大量媒體資源為趙護航，目前趙仍在位，而他的後援會總會長僅因涉嫌賄選就遭羈押，痛批綠營根本已介入司法，判決有失比例。

郭倍宏強調，他不認為陳乃靜有餘力「只為了區區幾萬元利益，為與我意識型態有很大差異的郭台銘賄選」，但若陳的犯罪證據已確定，他也希望檢方能讓陳對外自行解釋說明動機，「我會為陳乃靜的清白奮鬥到底，台灣絕對不允許執政黨公然的借用司法介入選舉」。