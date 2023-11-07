後援會總會長陳乃靜涉為郭台銘賄選 郭倍宏沈痛發聲了
高雄第六選區立委參選人郭倍宏的的後援會總會長、前高雄市議員陳乃靜涉嫌幫郭台銘賄選買連署書，遭檢方帶回調查，昨晚羈押禁見；郭倍宏今召開記者會，稱檢方闖入他的後援會搜索，要求出示當晚搜索票，並認為陳乃靜花十幾萬賄選根本毫無利益，質疑民進黨在敏感時機介入司法、阻饒選戰。
郭倍宏表示，檢調前天晚上到他的競選後援會總會大肆搜索，將陳乃靜帶走後申押獲准，他要求檢方出示當晚搜索票，「我好奇法官為何會准許檢方進入我的地方，這樣肆無忌憚地搜索」，他甚至質疑後援會遭放置監控設備，強調自己平時認識的陳乃靜為人處事，不像會做出收購連署書的賄選行為。
郭倍宏指出，根據地檢署資料，陳乃靜與另外2名被告在9、10月間涉嫌以每份500元收購1千份郭台銘連署書，違反選罷法遭收押調查；他稱這3人一共花50萬，平均1人僅支出10多萬，但背後利益不可能有百萬、千萬，質疑「陳乃靜會為了幾萬元的蠅頭小利，在忙著問我助選期間，再花心力為郭台銘賄選嗎？」
郭倍宏說，檢方羈押禁見他的後援會總會長，就是不讓對方有對外解釋機會，他也大損戰力；郭認為該選區現任立委趙天麟因與陸籍女子發生婚外情，有洩露國安機密嫌疑，但民進黨用大量媒體資源為趙護航，目前趙仍在位，而他的後援會總會長僅因涉嫌賄選就遭羈押，痛批綠營根本已介入司法，判決有失比例。
郭倍宏強調，他不認為陳乃靜有餘力「只為了區區幾萬元利益，為與我意識型態有很大差異的郭台銘賄選」，但若陳的犯罪證據已確定，他也希望檢方能讓陳對外自行解釋說明動機，「我會為陳乃靜的清白奮鬥到底，台灣絕對不允許執政黨公然的借用司法介入選舉」。
此外，郭倍宏上月25收到新北地檢署起訴書，內容稱他在4年前擔任民視與民視股東-民間投資股份有限公司的董事長時，向銀行貸款5億，但郭未依循程序，私下偽照印章與開立銀行，將錢存入帳戶中，使公司無法掌握資金，郭遭解職後遭民間投資公司提告背信；郭表示，當時新北地檢署判不起訴，高檢署檢察長近日命繼續偵查，最後提起公訴，他認為時機敏感，質疑又是民進黨介入司法，強調自己當時身為董事長用印章辦帳戶何罪之有？
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