綠議員質疑新北果菜拍賣有詭 果菜公司：調查了解中

新北市議員黃淑君調閱新北果菜公司今年拍賣資料指出，一般果菜公司進貨時間落在晚間11時至隔天凌晨2時左右，拍賣最晚到清晨5時30分，但果菜公司卻有不少已過拍賣時間的交易紀錄「誰早上7、8點還在拍賣」，她就接獲檢舉有拍賣人疑似圖利特定廠商。新北果菜公司總經理江惠貞表示，進貨時間沒有一定，先前因疫情盛行預約交易，但有時現場拍價高，供應商會願意等價格出爐比對後再賣。江惠貞說，議員有疑慮就會清查，但若無誤也要還員工清白。

黃淑君指出，果菜公司的政策任務，就是要平衡產銷問題，讓農產品用合理價格賣出去，不過她調閱果菜公司今年1到9月交易紀錄，通常果菜公司清晨5時30分左右拍賣已經非常晚了，但資料卻有早上7、8時還有拍賣紀錄，這非常不正常。

黃淑君說，果菜公司每月成交都破千萬，今年累計至今已破億，有些商品需要磋商她覺得沒有問題，但如果有大量不合理交易，就要徹查，否則像新北政風處只打電話去問就結案，要求市府積極介入。

政風處長尹維治指出，如果沒有證據不會濫行移送，會請農業局相關業務科實際了解，對所有公務人員、聘僱人員都會依證據辦案；農業局長李玟表示，有任何非法事情，一定嚴懲、絕對嚴抓，這是要持續要做的事情。

果菜公司總經理江惠貞表示，果菜公司進貨時間如果遇上盛產期，如芒果、高麗菜，有時貨量特別多，有時候早上10時還會有大車進來，不會只限晚間11時至清晨2時這段期間，她坦言，目前新北果菜冷鏈還在建置，如果太晚進貨，要到隔天拍賣，對產品不太好。

江惠貞指出，板橋果菜是早市，大約凌晨2時30分開始拍賣，大約到5時30分左右大部分交易會差不多，不過近年因為疫情問題，有不少預約交易，預約交易在產地就會把價格講好，可是有時候現場拍賣價格會比較高，有時供應商就怕會虧錢會願意等，所以有少部分貨物會在拍賣價格全數出爐後，才會有交易。

江惠貞說，中央目前也鼓勵預約交易，但確實可能存有「空間」，她也認為這類案件比例不能過高，因為有些貨品一拍二拍三拍都拍不出去，不可能要車子原路返還，甚至留到明天，才會有相關拜託承銷人協助銷貨等。

至於拍賣員有無接受招待，江惠貞說，果菜市場也有調查過，議員有疑慮他們也會持續清查， 有過改之，沒有應該還同仁清白。