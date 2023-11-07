大巨蛋逃生道80米變20米挨批 環保局：皆符環評規範

大巨蛋將於11月18日舉辦測試賽，開放1.3萬人入場。北市議會民進黨團今揭露，依規劃要開80米寬的大巨蛋南側忠孝東路地下通廊，如今只開設20米寬，根本不符合環評決議，批評前市長郝龍斌、柯文哲聯手縮水逃生避難通道寬度，現任市長蔣萬安竟核發使照。環保局則回應，當時是要求「基地內部設置捷運連通道與地下80米通廊銜接國父紀念館」，皆符合環評規範。

議員簡舒培指出，大巨蛋南側忠孝東路通廊位於地下2樓，於捷運板南線開設時已預留80米，就是為了作為大巨蛋防災避難與人流疏散使用，可通往國父紀念館。無論是2003年北市府自行規劃或2006年遠雄簽定BOT契約後的環評報告，都提到該通道應開設80米，如今只有20米。

簡舒培表示，2012年郝龍斌以專簽方式決議忠孝東路地下通廊縮減成20米寬，已違反環說書登載事項。柯文哲2015年停工大巨蛋抨擊地下通廊設計成20米「絕對會死人」，2018年立場大轉彎，決議地下通廊原則設定為20公尺寬，超過20公尺部分不再規畫作其他用途。

議員陳賢蔚表示，2006年遠雄重新辦理大巨蛋環評，2011年再次檢送環說書，其中6個計畫、章節都清楚寫明，忠孝東路的80公尺地下通廊要作為疏散人潮的功能與避難安全有關。2020年第三次環境差異分析報告也提到，結果只開設20米，無視公共安全。

議員鍾佩玲議員質疑，若依照北市府與遠雄簽定的BOT契約，開設忠孝東路80米地下通廊為市府承諾應辦事項，但如今只開設20米，遠雄能否告北市府違約？若未來逃生避難時，因為地下通廊寬度不足發生災情由誰負責？照環評法規定，大巨蛋根本不能使用和進行壓力測試。

民進黨團認為，遠雄應重送環境差異分析報告，並在環差審議通過前全數停止大巨蛋使用，要求環保局依照「環評法」對遠雄開罰。

北市環保局回應，當時興建捷運就有預留80米連通道，環評書內提到「基地內部設置捷運連通道與地下80米通廊銜接國父紀念館」，意指遠雄要在大巨蛋基地內設置連通道，和當初預留80米的通廊連在一起，所以遠雄有符合設置連通道和80米的通廊連結。