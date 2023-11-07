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新北比照台北輪狀疫苗補助2100元？ 衛生局：逐步考量

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市議會今總質詢，民進黨議員陳乃瑜質詢時提出，北市對一般嬰幼兒定額補助2100元，希望新北可以比照辦理。圖／報系資料照
新北市議會今總質詢，民進黨議員陳乃瑜質詢時提出，北市對一般嬰幼兒定額補助2100元，希望新北可以比照辦理。圖／報系資料照

入秋進入輪狀病毒好發季節，新北市議會今總質詢，民進黨議員陳乃瑜提出，北市對一般嬰幼兒定額補助2100元，去年新北新生兒約2萬多人，若全面補助僅約1.2億元，「難道新北是二等公民？」衛生局長陳潤秋表示，「新北人均預算若可跟北市一樣，我們也想做，希望中央對新北好一點。」衛生局補充，將逐步考量。

陳乃瑜表示，衛生局先前曾說，完整接種輪狀病毒疫苗，每名嬰幼兒平均費用約4千至6千元，若以去年新北新生兒總數21557人計算，全面補助疫苗的預算最高約為1億2934萬元，以過去新北幾年超徵的稅額足以支應，新北出生率已夠低了，希望新北更能好好保護嬰幼兒。

陳乃瑜表示，台北市對一般嬰幼兒定額補助2100元、低收入戶和罕見重大疾病嬰幼兒全額補助；反觀新北市只有中低收入戶、罕見疾病、重大傷病及原住民嬰幼兒和設籍新北寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者之子女及早產兒、藥癮寶寶等高風險幼兒能獲得補助，「為了減輕父母負擔，新北市能否比照台北市全面補助？」

陳潤秋表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）研議過，但至今也未推出，還在了解狀況，而新北也是補助最多輪狀病毒數量，若中央在經費上，能讓新北增加到北市一樣多，「我們也是有辦法，但人均預算只有北市一半不到，也希望中央對新北好一點，不是我不想做，當然希望給予各種補助，目前還在積極研議。」

衛生局表示，自2019年起逐步增加口服輪狀病毒疫苗全額補助對象，包含低收、中低收入戶、罕見疾病、重大傷病及原住民幼兒，迄今已嘉惠超過1千名嬰兒，為進一步減輕家長育兒負擔，新北市長侯友宜宣布今年8月起再擴大補助高風險族群，是全國唯一補助早產兒、小爸媽及身心障礙者等幼兒的縣市。

至於是否比照北市補助，衛生局表示，「將逐步考量國內流行病學、疫苗接種數及成本效益等審慎評估，擴大補助相對弱勢家庭的嬰幼兒」。

新北市議會今總質詢，民進黨議員陳乃瑜質詢時提出，雙北雖對弱勢等家庭有提供全額補助，但北市對一般嬰幼兒定額補助2100元，新北卻沒有，希望可以比照辦理。圖／報系資料照
新北市議會今總質詢，民進黨議員陳乃瑜質詢時提出，雙北雖對弱勢等家庭有提供全額補助，但北市對一般嬰幼兒定額補助2100元，新北卻沒有，希望可以比照辦理。圖／報系資料照

衛生局 疫苗

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