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新北中高齡者友善職場認證表揚 職場婦女拚上銷售冠軍

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北近年持續推動「續航中心」，今舉辦中高齡者（45歲以上）及高齡者（55歲以上）友善職場認證表揚活動。記者李成蔭／攝影
新北近年持續推動「續航中心」，今舉辦中高齡者（45歲以上）及高齡者（55歲以上）友善職場認證表揚活動。記者李成蔭／攝影

台灣面臨少子化及高齡化情況，不少中高齡以上民眾都有意持續就業，新北近年持續推動「續航中心」，今舉辦中高齡者（45歲以上）及高齡者（55歲以上）友善職場認證表揚活動。當中有企業貼心為就業者準備輔具，也有中高齡員工就業後分享自己衝上銷售冠軍的感人故事。

勞工局長陳瑞嘉說明，今年是首屆認證，即超過百家事業單位響應，經過嚴格的評選及實地查訪，最後才評選出來，37家事業單位，其中7家獲得卓越級別的肯定。新北就服處課長謝旻桓表示，評選標準參考歐盟基礎從四大面向評定，包含組織文化與機制、工作設計及身心健康促進、職涯發展與世代傳承、退休轉銜與再就業規畫，這次認證表揚，也是對續航中心等機制成立五年多來的一次考核及成果展。

全家便利商店公司人資部副部長林佳璇表示，公司針對中高齡者以上都有特別措施，包含受訓兩天延長至五天，並將大家較害怕的操作機台放到最後兩天；教學圖卡也放大，並搭配影音圖文；另外是導入輔具，如隨身放大鏡、減壓墊等；兩年一次健檢與諮商服務也都提供。

獲卓越認證的遠百企業股份有限公司人力資源部課長王莉莉分享，公司幫60歲員工規畫「退休準備卡」，除有諮詢服務外，也提供相關手冊及課程等，幫助他們退休後銜接其他職涯。針對中高齡以上，也規畫家電銷售、生鮮等專業提供職缺。

遠百公司的量販店永和愛買家電部陳女士分享，自己原本做其他工作，後來在55歲時二度就業進入該公司，原本也擔心跟不上其他年輕或資深的同事，期間自己努力上課補充相關知識，如今5年過去，自己也成為家電課銷售冠軍，感到相當有成就感。

陳瑞嘉坦言，目前雖然有很多續航中心及機制，但還是不夠，仍有不少企業認為青年比較好用，不知道其實中高齡者工作更穩定。謝旻桓強調，規畫的企業輔導團每年都持續探訪40家企業，開發友善中高齡者企業，當中也會有老師來跟企業人資部門倡議；另外，中央勞動發展署也將推出「55Plus壯世代就業促進措施」，屆時也會協助企業對接資源。

勞工局補充，這次企業的認證效期至2025年，不少單位都將持續精進自身中高齡以上相關友善措施，期待未來能再獲得認證肯定。

全家便利商店公司人資部副部長林佳璇表示，公司針對中高齡者以上都有特別措施，教學圖卡也放大，並搭配影音圖文。記者李成蔭／攝影
全家便利商店公司人資部副部長林佳璇表示，公司針對中高齡者以上都有特別措施，教學圖卡也放大，並搭配影音圖文。記者李成蔭／攝影
獲卓越認證的遠百企業股份有限公司人力資源部課長王莉莉（右）分享，公司幫60歲員工規畫「退休準備卡」，除有諮詢服務外，也提供相關手冊及課程等。記者李成蔭／攝影
獲卓越認證的遠百企業股份有限公司人力資源部課長王莉莉（右）分享，公司幫60歲員工規畫「退休準備卡」，除有諮詢服務外，也提供相關手冊及課程等。記者李成蔭／攝影
新北近年持續推動「續航中心」，今舉辦中高齡者（45歲以上）及高齡者（55歲以上）友善職場認證表揚活動。記者李成蔭／攝影
新北近年持續推動「續航中心」，今舉辦中高齡者（45歲以上）及高齡者（55歲以上）友善職場認證表揚活動。記者李成蔭／攝影

中高齡 高齡者

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