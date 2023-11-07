新北公園綠地僅1.2％ 城鄉局：扣除水源區有3％

新北市議會民進黨團今天總質詢，指新北市都市計畫內公園綠地面積是六都最低僅占1.37％，全台22縣市只贏連江縣，甚至市府取得635.32公頃公園綠地僅開闢472.64公頃，還有162公頃約6個大安森林公園土地沒有動。

新北市城鄉局長黃國峰表示，新北市都市計畫土地有12萬公頃，其中有7萬公頃土地位在台北水源保安保護區，實際都市計畫土地約5公頃，扣除後比例可達3％左右；另取得土地因過於零碎，會再透過媒合容積移轉方式，加速開闢。

今天上午總質詢由民進黨團議員卓冠廷、李宇翔、陳乃瑜、山田摩衣、黃淑君、林銘仁、林裔綺、陳啟能、許昭興聯合質詢。

卓冠廷指出，新北綠地比例在六都裡面最低只有1.37％，他舉鶯歌公兒5土地，只有一塊寬度7公尺的狹長公園，硬塞了一個遊具，營建署統計年報的公園、綠地、廣場、兒童遊樂場及體育場所五項計劃指標是全台倒數第二，只贏連江縣非常可悲，對比高雄市8.64％差很大。

卓冠廷說，新北市公共建設用地基金每年收60多億容積移轉的代金，但每年只編列1億元去取得公共建設用地，明年看起來編了1.5億元，但實際上1.1億元是要去補112年已經先支付的如新莊快樂公園第三期等計畫，實際上明年只有4000萬可以使用。

林銘仁則說，依照都市計畫法，除非特殊情形，公園綠地法律規定至少要有10％，法律規定的是最低的底線，新北比例過低。

黃國峰解釋，新北市有21萬公頃土地，都市計畫有12萬公頃，但其中有7萬公頃土地位在台北水源保安保護區，用於翡翠水庫相關土地使用，實際都市計畫土地約5公頃，扣除後比例可達3％左右；林銘仁指出，都給你扣掉分母，但比例仍然不符合規定。

黃國峰表示，早年都市計畫都是由鄉鎮市公所在做，現在都在慢慢補不足的地方，市府持續透過新訂擴大都市計畫，增加公園綠地等土地，他舉土城暫緩開發區、土城彈藥庫等計畫，公園綠地比例都有達15-20％左右。

林銘仁說，新北市公共設施用地取得比例低，市府近年取得了635公頃公社用地，僅開闢472公頃，還有162公頃土地沒有開闢；甚至公園綠地已經變少了，卻不斷解編公設用地，2023年公告有55處、113公頃公保地將解編，讓新北公園綠地變得更少。

工務局長祝惠美說，這些土地有的有面積零碎等原因，比較不是完整土地，會再透過媒合容積移轉方式，讓綠地開闢更順利。至於公設解編部分，黃國峰表示，只是解編部分，也會另外新闢公園綠地。

另外黃淑君也指出，板橋第二運動場BOT、重慶公園的進度太慢，新板空橋開通速度過慢；陳乃瑜也指出，新北市公園綠地主管機關如多頭馬車，府級景觀顧問平台根本沒有發揮功能；許昭興也要新北市不要再賣都更分回土地，請把錢撥一些給永和建設公園綠地。

卓冠廷也說，新北公園管理辦法是六都唯一沒有規定綠覆率規定，議會將提案新北公園管理自治條例；農業局長李玟表示，管理辦法雖沒有規定，但在都市計畫施行細則都有規定。