嘉市這所公托學童好幸福 大草皮城堡、探險隧道、門前還有漂漂河

嘉義市民族國小校園生態完整，常有松鼠流竄於老樹間，校方以思果兒（松鼠squirrel）作為發想新建附設幼兒園校舍「思果兒的家」，城堡造型不但有大草皮還有探險隧道，令孩童驚喜的是門前就有條漂漂河，上學還能戲水樂不可支。城堡搭配豐富色彩營造溫馨家園，綠建築及友善環境更榮獲「2023校園建築景觀類建築園冶獎」。

民族國小校長陳文瑜表示，民族附幼以「開啟每個孩子的學習之鑰，啟發愛探索的心」來積極孕育幼兒健康成長、營造一個孩子白天無可取代的溫馨之家。綠建築美學結合校園特色與繪本教學呈現公共藝術「愛在綻放」，讓孩子能在舒適有美感的環境中學習、成長與茁壯。

校方表示，「思果兒的家」由侯文嘉建築師事務所規劃設計與監造，勝偉營造工程有限公司興建。建築物外觀明亮活潑，前庭的戶外安全梯「思果兒仙子之門」，引領孩子到未來學習世界、草坡天線寶寶彩虹隧道，培養孩童勇敢面對未知持續探究，承接屋頂自然排水夏日戲水道，以水資源再利用教育學習，以明亮活潑的設計，打造孩子舒適的學習環境，創造孩童健康成長，激發學習與活動空間。

市長黃敏惠表示，在少子化時代中，民族國小附設幼兒園提供了孩子們具空間美學和與在地永續發展的建築物，利用建築型態南北座向增加防日曬及風雨、節能減碳，綠建築校園設計，結合教學永續環境概念，展現永續美學教育與建築結合的特色，讓幼兒們可以在有如民宿的優質空間學習，堪稱永續的幸福學園。

今年嘉義市公、私部門景觀營造工程共有9案榮獲「建築園冶獎」肯定。「公共建築景觀類」有3案獲獎，分別為｢KANO遊客中心｣、｢光、水、樹、影與自然共存、自在呼吸-嘉義市道將圳水岸公園｣、｢嘉義市嘉義公園改善工程｣。

「舊建築景觀營造類」獎項，有「嘉義市遊民收容所修繕及景觀工程」、｢嘉義舊監宿舍群｣2案榮獲肯定。

「校園建築景觀類」1案獲獎為民族國小｢思果兒的家－綠建築百年校園｣結合百年老樹鳳凰木及民族國小的吉祥物—松鼠（squirrel），將校園改建成「樹爺爺和思果兒」公園，清新明亮的戶外空間，以及通用無障礙的友善環境，增加學童與校園自然環境的接觸。城堡意象的校舍造型，運用南北座向增強防日曬及風雨、節能減碳功能，並新增生態綠建築元素，營造溫馨家園感受。

「社區景觀營造類」1案，由嘉義市西區何庄社區發展協會社區營造獲獎。