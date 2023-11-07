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壓力大難留人 新北社工缺額破百
新北市社會局去年離職率達7.49%，社工師核定進用451人是近年新高，實際進用僅310人，缺額141人，議員質疑新北案量暴增，人力缺口加大，「社工接住社會大眾，誰來接住社工」，要求市府別把社工當工具人。社會局長李美珍說，目前社工缺額120人，會兼顧增才、留才、育才，也照顧好社工身心。
市議員黃淑君質詢指出，新北市自殺通報數2019年是7227人，去年攀升為9682人，同期家暴數從2萬420件攀升至2萬4813件，結案率28.18%，創10年最低。
黃淑君憂心，案量暴增，社工卻沒補足，要求市府應建立「守護社工」機制，重視社工經常面臨的替代性創傷，並擴充後端資源。
一名不願具名的新北市社工師說，社工很重經驗傳承，新北每一區社福中心都有上層督導，因社工離職率高，很多督導經驗不足，難協助排除第一線社工面臨的問題，容易造成惡性循環。
李美珍坦言，社工角色挑戰大，新北結案率低，是因新北針對高風險家庭要做到「全零」，家中只要有人沒結案，就會持續追蹤。
更生少年關懷協會主任陳彥君表示，社工薪水低、情緒勞務大，很多社工是燃燒自己去服務別人，不管是公部門或非營利單位社工，背後都需要組織支持。
台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，社工人力不足是全國性議題，全國社會安全網計畫，整體要增加4190名社工，目前只找到3400人，找人確實困難。
張淑慧認為，教、訓、用合一是目前最迫切議題，很多社工系學生未學以致用，目前新北有擴大社工助理，讓學生透過工讀，更能接近實務現場，有助培養新血。
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