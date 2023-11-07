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樂齡健身房 幫長者提升肌耐力

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
隨著人口高齡化影響，長照成為重要議題，為降低老人跌倒發生機率，北投區健康服務中心舉行樂齡健身房課程，幫助長者提升肌耐力。圖／衛生局提供
隨著人口高齡化影響，長照成為重要議題，為降低老人跌倒發生機率，北投區健康服務中心舉行樂齡健身房課程，幫助長者提升肌耐力。圖／衛生局提供

根據統計，65歲以上長者每6人有1人曾跌倒，台北市北投健康中心辦「樂齡健身房」課程，專業教練帶長者操作儀器，提升肌耐力。

參與課程學員有66人，平均年齡72歲，85歲王太太說，日常活動就是上市場買菜，缺乏規律運動或長距離走動，參加課程經過10周訓練，骨骼肌率增加0.7%，住家到教室約1.5公里，先前要花30分鐘腳程，中途還要休息，不過上過課後，現在25分鐘之內就能抵達。

北市衛生局去年針對長者功能評估分析，北投區的行動異常比率是31.69%，12區最高，為使長者維持日常生活功能及良好生活品質，透過健身房重量訓練及核心肌群提升，讓長者穩定軀幹、強化肌力與肌耐力。

很多長者表示，平常很少去健身房，機台圖示說明看不懂、在教練指導下，不用擔心操作錯誤，造成傷害。

健身 北投 北市

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