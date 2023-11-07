大巨蛋救災計畫 挨批停在8年前

台北大巨蛋將在本月18日辦測試賽，消防局為大巨蛋編寫的火災搶救計畫，遭質疑仍停留在柯市府核定變更設計、復工前的2015年。質疑消防局沒做好準備，蔣市府「只顧開箱，不顧消安」，要求消防局周五防災演練，如未通過，應延後壓力測試，不可拿人命開玩笑。消防局回應，因營運前動線都可能持續調整，會隨時滾動修正搶救計畫。

大巨蛋2015年的火災搶救計畫指出，當發生最嚴重四級火警，有民眾發生生命危險、且人數增加，消防局需調派局本部、大中隊及15個消防分隊共50部救災救護車輛，但議員林延鳳發現，此報告指「優先調派70公尺雲梯消防車」竟是在車程逾半小時的大同分隊；50公尺雲梯車有2台在南港、圓山分隊，車程最快也要22至25分鐘，且三分隊都不在搶救計畫調派單位，搶救恐輸給車程時間。

此外，報告也指出「救護車輛及通道、救災指揮站等所需總面積約12000平方公尺保持淨空」，但連前局長吳俊鴻都坦言，若發生災害，避難人潮必定充滿園區，甚至跑到忠孝東路及光復南路側，造成救災車，搶救人員進入困難。

林延鳳質疑，消防局本周五就要大型演練，但不只搶救計畫還在修正，連兵推劇本還拿不出來，蔣市府用這樣的態度面對大巨蛋防災，顯然就是「只顧開箱，不顧消安」，火災搶救計畫只能加嚴、不能放寬，並要求周五的「火災兵推劇本」應公開，設定合理KPI，如演練未達目標，應延後測試賽、試營運，直至確認救災可執行為止。

消防局長莫懷祖表示，消防局今年5月已有查看過大巨蛋的消防動線、9月也再度踏勘。對於議員質疑火災搶救計畫沒更新，消防局回應，因營運前動線都可能持續調整，會隨時滾動修正救災計畫，周五演練前也有前置作業。

對於議員關注搶救恐受車程耽誤，莫懷祖表示，火警人力派遣都會逐案從二級開始視情況升級，若發現狀況加劇，相關人力車輛都會提早待命，現階段仍須依場所興建概況、面積、用途及周遭環境評估，並依實際狀況持續修正。