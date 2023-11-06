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麻辣鍋餐桌驚見整窩蟑螂複查結果出爐 北市衛生局：已列管店家

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
有民眾前往北市信義區知名麻辣鍋用餐，稱在餐桌抽屜看見整窩蟑螂，衛生局表示，4日前往複查店家已改善完成。圖／摘自爆料公社
有民眾前往北市信義區知名麻辣鍋用餐，稱在餐桌抽屜看見整窩蟑螂，衛生局表示，4日前往複查店家已改善完成。圖／摘自爆料公社

北市信義區一間知名麻辣鍋店家，日前遭網友爆料，用餐時將桌上小抽屜拉開，發現「一整窩蟑螂」引發熱議，衛生局日前稽查也發現有蟑螂出沒痕跡，要求限期改善，衛生局表示，4日再次前往複查，店家均改善完成，不會開罰，但已將店家列管。

有網友日前在網路爆料，自己前往北市信義區知名高樓層麻辣鍋用餐，除了餐點跟服務不如預期，打開桌上小抽屜卻有「一整窩蟑螂」，貼文一出，在網路引起熱議，該店家也停業3天，全面清潔消毒，加強環境維護。

北市衛生局上月31日前往派員前往稽查，發現確實有蟑螂出沒痕跡，要求店家限期改善，衛生局食品組技正黃敬堯說，11月4日有再次前往店家復查，店家也確實改善，但為確保食品安全，已將店家列管，未來會增加不定期抽查機率。

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