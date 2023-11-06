聽新聞
test
0:00 / 0:00
麻辣鍋餐桌驚見整窩蟑螂複查結果出爐 北市衛生局：已列管店家
台北市信義區一間知名麻辣鍋店家，日前遭網友爆料，用餐時將桌上小抽屜拉開，發現「一整窩蟑螂」引發熱議，衛生局日前稽查也發現有蟑螂出沒痕跡，要求限期改善，衛生局表示，4日再次前往複查，店家均改善完成，不會開罰，但已將店家列管。
有網友日前在網路爆料，自己前往北市信義區知名高樓層麻辣鍋用餐，除了餐點跟服務不如預期，打開桌上小抽屜卻有「一整窩蟑螂」，貼文一出，在網路引起熱議，該店家也停業3天，全面清潔消毒，加強環境維護。
北市衛生局上月31日前往派員前往稽查，發現確實有蟑螂出沒痕跡，要求店家限期改善，衛生局食品組技正黃敬堯說，11月4日有再次前往店家復查，店家也確實改善，但為確保食品安全，已將店家列管，未來會增加不定期抽查機率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言