麻辣鍋餐桌驚見整窩蟑螂複查結果出爐 北市衛生局：已列管店家

台北市信義區一間知名麻辣鍋店家，日前遭網友爆料，用餐時將桌上小抽屜拉開，發現「一整窩蟑螂」引發熱議，衛生局日前稽查也發現有蟑螂出沒痕跡，要求限期改善，衛生局表示，4日再次前往複查，店家均改善完成，不會開罰，但已將店家列管。

有網友日前在網路爆料，自己前往北市信義區知名高樓層麻辣鍋用餐，除了餐點跟服務不如預期，打開桌上小抽屜卻有「一整窩蟑螂」，貼文一出，在網路引起熱議，該店家也停業3天，全面清潔消毒，加強環境維護。

北市衛生局上月31日前往派員前往稽查，發現確實有蟑螂出沒痕跡，要求店家限期改善，衛生局食品組技正黃敬堯說，11月4日有再次前往店家復查，店家也確實改善，但為確保食品安全，已將店家列管，未來會增加不定期抽查機率。