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綠議員批新北「怠惰」旅展沒設攤 觀旅局：桑塔熊有去

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北歡樂耶誕城吉祥物「桑塔熊」到ITF台北國際旅展行銷新北耶誕城。圖／新北觀旅局提供
新北歡樂耶誕城吉祥物「桑塔熊」到ITF台北國際旅展行銷新北耶誕城。圖／新北觀旅局提供

連續4天的台北國際旅展今落幕，議員鄭宇恩卻發現新北市府竟缺席，未到現場設展爭取曝光，直批觀旅局怠惰。議員張嘉玲則指，111年審計報告已點出新北辦理振興活動成效六都吊車尾，新北商圈還等不到市府刺激消費的政策，連國旅市場也放棄。

新北觀旅局說，有透過基北北桃平台共推北台灣遊程，並安排新北歡樂耶誕城「桑塔熊」現身，讓有限資源發揮最大效益；經發局則說，今年共核定22個商圈辦理活動，像是鶯歌嘉年華、府中奇幻城分別創造200萬、300萬商機，商圈來客數及營業額，皆高於往年。

鄭宇恩指出，台北國際旅展光前3日吸引逾11萬人次，現場1300個攤位、104個國家或城市參展，台灣各縣市政府也踴躍參與設攤，六都台北、桃園、高雄及台南均設攤，獨缺新北和台中，其餘縣市如嘉義、彰化、花蓮、及金門和澎湖等離島也均設有攤位，批觀光局缺席「要怠惰到何時？」

議員廖宜琨也認為，這次新北市放棄旅展的機會，浪費這麼好的平台，喊口號人人會，民眾需要的是踏實做事的首長與團隊；議員周雅玲也說，國民黨總統參選人侯友宜日前公布其觀光政策，其中一項就是要「觀光預算逐年增加15%至20%」，但侯上任新北市長後，觀光局歲出從2018年4億9001萬至2023年的4億8735萬，不增反減，2024年預算歲出也僅增加到5億3527萬，不及侯所提的15%。

議員黃俊哲則提到，市府針對府中商圈都是配合節慶等推出市集，多半是外地攤商參與市集擺攤，美其名是振興在地經濟，實質上市府的角色就是「圈地當店東」，對在地店家缺乏實質助益。

觀旅局指出，國際部分上半年已參加菲律賓TME旅展，並吸引菲律賓獎勵旅遊團來訪新北，下半年也會赴日參加旅展，同時協助國外部落客或藝人來訪新北拍攝等；國內部分則在7月參加暑期國內大型夏季旅展，11月的台北旅展透過基北北桃觀光合作平台，共推北台灣遊程，並由新北歡樂耶誕城主角「桑塔熊」現身旅展；且今年開始整合市府各局處觀光活動，舉行聯合記者會，擴大行銷效益。

經發局則說，今年共核定22個商圈辦理活動，如彩色情人節、鶯歌嘉年華及府中奇幻城等，協助商圈發展特色，其中鶯歌嘉年華吸引約6萬人、府中奇幻城引超過20萬人潮，分別創造200萬、近300萬商機，會協助業者行銷接下來的新北市耶誕市集系列活動。

2023ITF台北國際旅展今日落幕。本報資料照
2023ITF台北國際旅展今日落幕。本報資料照
2023ITF台北國際旅展今日落幕。本報資料照
2023ITF台北國際旅展今日落幕。本報資料照

旅展 議員

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