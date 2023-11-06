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新北停車位不足 新北市府允全面檢討

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團今總質詢，針對停車議題提出總質詢，高喊「市長找大位，市民沒車位」。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團今總質詢，針對停車議題提出總質詢，高喊「市長找大位，市民沒車位」。記者葉德正／攝影

車位僧多粥少，新北市議會民進黨團今天總質詢高喊「市長找大位，市民沒車位」，議員黃淑君表示，新北市登記汽車車輛為108萬5863台、機車車輛為226萬4487台，但是新北市汽車格僅99萬19格，機車格僅174萬4581格差很大，議員許昭興也指，很多路段整條馬路都紅線就是逼民眾「違規臨停」。交通局長鍾鳴時允諾全面檢討。

黃淑君指出，除了一般車格，新北市身障人士多達17萬，但身障車格卻僅7347格、機車4084格，找車格困難，遠遠不符合實際需求。

黃淑君說，新北市人口為全台最高，機動車輛使用量也是全台最多，市長逃離新北市找尋大位，但是新北市民卻苦尋不到車位，警察局罰款歲入年年增編，人民超有感，解決市民停車問題應綜合檢討，搭配大眾運輸使用率的提升，停車需求系統檢討，落實施政。

市議員陳乃瑜則說，新店區平均9輛車分得一格停車，交通局在剛通車的安坑輕軌周邊，為符合身障車格數量法規，不思考如何增加車位，反塗銷一般車位，甚至新店安和路二段僅僅一個汽車停車格，市府不以民眾需求為考量、不以停車格、紅線、黃線等模式做全盤考量，全劃成紅線便宜行事的作法，令人無法認同。

許昭興也說，整個板橋中山路、文化路都畫紅線，這樣民眾怎麼守法，老人家下車要合法停車空間、送貨要合法停車，民眾都不想違規，但要講合理停車空間在哪。

鍾鳴時表示，停車場管理有一定比率提供身障者車格，但路邊車格確實比率偏低，對於紅黃線相關議題，市府也會持續檢討改善。

車位 身障者

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