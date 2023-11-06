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瑞芳柑坪里爭取韌性社區認證 防災升級護家園

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區也有柑坪里爭取認證韌性社區，以自助、互助、公助為原則，協助身邊的人加強防災準備及應變措施，以減少災害損失的人。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區也有柑坪里爭取認證韌性社區，以自助、互助、公助為原則，協助身邊的人加強防災準備及應變措施，以減少災害損失的人。 圖／觀天下有線電視提供

近年來政府推行韌性社區，也就是防災社區升級2.0，瑞芳區也有柑坪里要來爭取認證韌性社區，今(6)日有專業防災講師到社區為民眾授課，里長也化身「防災士」，認證合格後，具備充足的防災意識與知識外，以自助、互助、公助為原則，協助身邊的人加強防災準備及應變措施，以減少災害損失的人。

韌性社區強調的是與風險共存，災害的風險不可能完全避免，社區仍可能受到災害的衝擊，但是藉由韌性社區的推動，可以降低災害的衝擊，並能夠較迅速從衝擊中復原。

瑞芳區區長楊勝閔說，韌性社區的推動已成為趨勢，透過事先規劃、安排工作期程、分工合作及檢討改善機制、評估新的脆弱點及資料彙整，使韌性社區能在一個完善的系統下，持續降低災害風險及促進社區居民、組織及企業的互助，亦期望社區居民能利用災前重建工作坊事先討論出復原重建的願景及執行方式，納入減災的概念，提升社區的耐災能力。

柑坪里里長許銘仁說，里內會發生的災害類型通常只有土石流和淹水，因此平常的防災工作就一直在進行，也會和民眾更新相關防災資訊，期望藉由全里的力量，來面對災害來時的應變及復原。

瑞芳 風險

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