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汐止康寧街國一匝道通車 周邊交通標誌會勘改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
國道一號在汐止康寧街的南入匝道通車後，立委賴品妤服務處、新北市議員張錦豪服務處會勘改善周邊交通標誌。 圖／觀天下有線電視提供
國道一號在汐止康寧街的南入匝道通車後，立委賴品妤服務處、新北市議員張錦豪服務處會勘改善周邊交通標誌。 圖／觀天下有線電視提供

國道一號在汐止康寧街的南入匝道通車後，雖然，讓社后一帶居民要上高速公路不用到遶到汐萬路禮門街去，省了不少時間，不過，才剛開通，似乎用路人還不熟，有機車差點騎上國道等情形，所以，針對周邊交通標誌標線調整，今(6)日包括立委賴品妤服務處、新北市議員張錦豪服務處、高公局、市府交通局、養工處等相關單位人員，就到了現場會勘改善。

國道一號汐止交流道增設南入匝道在上個星期一正式通車，這一個禮拜以來，不少民眾反應不錯，因為，汐止社后地區像是康寧街、福德一二路底這一帶要上高速公路不用再遶路，省了時間車程，要往台北上班，直接上康寧街匝道就行，不過，可能才剛開通，標誌標線還有改善的空間，因為，有騎機車的民眾一不小心就會和前方的樟樹大橋搞混，右轉上國道。

湖興里長郭書成說，康寧街南入匝道通車後，當然好評是很多，但是現行路段的直行跟右轉車道，以及跟緊鄰的樟江大橋車流都有檢討的空間，另外，也有機車騎士可能會不小心轉進匝道，現行就是擔心摩托車上國道，分出右轉道跟直行車道，另外，也有很多人在討論在往樟江大橋方向，只能右轉上匝道，很多外側車道會切進內側車道，造成路口也會有些危險。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍指出，現在有幾個缺失需要改善，首先就是在靠近匝道口，部分機車騎士會誤以為是市區的便道，然後就往匝道上去到高速公路，現在好在有交通警察在管制交通，將來如果沒有，機車一多可能會造成機車誤上國道的情況，所以，有請相關單位協助做標誌改善。另外，在樟江大橋轉角的地方開口比較小，在轉彎形成一個急轉彎，希望喇叭能夠做拓寬改善。

會勘結論請交通局評估現況樟江大橋右轉進入的截角，是不是可以部份削減拓寬，讓轉彎車更順暢，另外，針對匝道通車康寧街沿路標線是不是要再調整，將再觀察後改善。

國道 車道

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