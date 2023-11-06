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志工一「叩」就來 汐止北山里環境五星9連霸

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區北山里志工們每次動員都是一「叩」就到，讓鄰里環境經營起來，事半功倍。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區北山里志工們每次動員都是一「叩」就到，讓鄰里環境經營起來，事半功倍。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區北山里打造五星級的居住環境，每一年參加新北市政府的里環境認證，都拿下五星級的好成績，今年成功9連霸，讓里長、志工都好開心，里長林徵熊說，志工們對於環境衛生都很有使命感，每次動員都是一「叩」就到，讓鄰里環境經營起來，事半功倍。

汐止北山里沿著康寧街，緊鄰高速公路，有長長的橋下空間，規劃了木楠煤礦步道公園，從一開始的整理種花，到後來的澆水維護，幾乎都是志工們一手包辦，環保志工隊長楊鐵雄說，只要看到里內環境需要整理的，就會邀有空的人來幫忙，而志工只要有空的就不推托，一叫就到，拔草澆水，讓植物生長的更好，但這只是其中一小部分，像是公園打掃還有每星期六的黃金資收站開張，志工們都會分工合作，把事情做到最好。

從新北市政府舉辦里環境認證評比以來，北山里每一次都報名參加，而且難得的是每次都拿到五星級認證，要維持水準並不容易，里長林徵熊也特別感謝這群默默付出的志工，因為對居住環境的認同，很有向心力，每次動員都是隨叩隨到，讓鄰里環境經營起來，事半功倍。

北山里長林徵熊說，今年拿到五星認證9連霸，這不是個人的榮幸，是屬於大家團隊的，因為，北山里的志工太厲害了，比自己還要聰明，自己沒想到要做的，志工們都早一步想到並且去做，解決很多環境衛生的問題，所以說志工團隊真的很有向心力，只要有需要他們的地方，都會出來幫忙，像是登革熱防治，會協助去傾倒積水容器也做宣導，還有清狗便宣導不亂丟煙蒂等等，就連這幾年加強防火巷的部分，也都會幫忙協助清理還有宣導里民一起維護巷弄路面及水溝的乾淨整潔。

汐止

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