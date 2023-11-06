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男子在北捷車廂抽電子菸 北捷將追查身分開罰
有網友昨天拍下男子在車廂內抽電子菸的影片，不顧其他旅客權益。台北捷運今發新聞稿表示，目前正積極追查影片中的旅客身分、加強巡視，並嚴正聲明大眾運輸工具、車站等場所全面禁菸，違者將處2000元至1萬元罰鍰。
台北捷運表示，有關旅客反映有人於車廂內疑似抽電子菸一事，北捷積極追查影片中旅客，以了解當日過程，並派員加強巡視留意，若發現違規吸菸行為，立即進行勸阻，以及開立「臺北捷運系統菸害檢查紀錄表」，移請轄區衛生局依權責查處。
根據「菸害防制法」規定，大眾運輸工具、車站等場所全面禁菸，違者處新台幣2000元以上，1萬元以下罰鍰。為維護旅客權益，台北捷運已於各出入口明顯處及車廂內，均有張貼彩色圖文禁菸指標。
台北捷運提醒，禁止吸菸場所包含捷運系統、貓空纜車、兒童新樂園、地下街、台北小巨蛋、室內場所及其他經主管機關公告之禁菸場所如捷運線形公園等，禁止使用任何菸品。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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