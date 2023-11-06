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大巨蛋火災搶救計畫停在2015年 消防局曝原因：營運後滾動調整

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北大巨蛋日前取得使照，但議員質疑消防局大巨蛋編寫的火災搶救計畫，仍停留在2015年，質疑市府「蔣市府只顧開箱，不顧消安」，消防局表示，待營運後會持續修正滾動檢討。圖／報系資料照片
台北大巨蛋日前取得使照，但議員質疑消防局大巨蛋編寫的火災搶救計畫，仍停留在2015年，質疑市府「蔣市府只顧開箱，不顧消安」，消防局表示，待營運後會持續修正滾動檢討。圖／報系資料照片

大巨蛋將在18日辦萬人測試賽，但議員林延鳳發現，消防局為大巨蛋編寫的火災搶救計畫，停留在柯市府核定變更設計、復工前的2015年，質疑市府沒做好準備，「蔣市府只顧開箱，不顧消安」，消防局本月10日要進行防災演練，如未通過檢視，就延後壓力測試，不可拿人命開玩笑，消防局回應，因正式營運前動線可能會持續調整，未來也會依照營運狀況滾動修正。

據了解，該份火災搶救計畫指出當大巨蛋發生最嚴重的四級火警，現場火勢嚴重，民眾出現有生命危險、受傷人數有增加趨勢時，最多需調派局本部、大隊、中隊及15個消防分隊共50部救災救護車輛，但林延鳳發現，報告中指出「優先調派70公尺雲梯消防車」竟停放在車程超過半小時的大同分隊，而五台50公尺雲梯車，有兩台位在南港和圓山分隊，車程最快也是22至25分鐘，且這三個分隊都不在搶救計畫調派單位，到時搶救恐輸給時間。

此外，報告書指出「救護車輛作業面積、車輛通道面積、救災指揮幕僚站等救災所需總面積約12000平方公空間應保持淨空，人群避難動線與車輛動線交岔路口，管理單位應指派專人引導」，就連北市前消防局長吳俊鴻也說過，若發生災害，避難人潮必定會充滿園區，甚至跑到忠孝東路及光復南路側，可能造成救災車輛通行，及搶救人員進入的困難。

林延鳳說，消防局在10日開展大型演練，但不只搶救計畫還在修正，連兵推劇本都拿不出來，蔣市府用這樣的態度面對大巨蛋防災，顯然就是「只顧開箱，不顧消安」，她認為，為確保民眾生命財產安全，「火災搶救計畫」只能加嚴、不能放寬，並應在更新後在該局官網供檢視。

林延鳳也要求，10日「火災兵推劇本」應公開，並依搶救計畫，設定合理KPI，如演練時未達成想定目標，則應延後測試賽、試營運時間，直至計畫被確認為可執行為止該，演練也應多角度全程直播，讓大家共同參與監督。

消防局長莫懷祖表示，火警的派遣會逐案從二級開始視情況升級，如果有發現狀況加劇，更高階人民、周邊的車輛，都會提早待命隨時準備，10日演練前也都有前置作業，5月有針對消防動線查看、9月也有踏勘，針對議員意見，也會研究辦理2天內回覆。

消防局補充，有關2015年擬訂大巨蛋搶救計畫，因場所正式營運前有可能持續變動調整相關動線，現階段仍須依場所興建概況、面積、用途及周遭環境評估，等營運後持續修正搶救計畫。

大巨蛋 火災

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