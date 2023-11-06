65歲長者每6人就有1人會跌倒 北投樂齡健身房助提升肌耐力

隨著人口高齡化影響，長照成為重要議題，不過壽命的延長伴隨身體機能老化、肌肉量減少與骨骼流失，導致老年人跌倒發生率增加，根據統計65歲以上長者約每6人就有1人曾經發生跌倒，北投區健康中心特別舉辦「樂齡健身房」課程，由專業教練帶領長者操作儀器，提升肌力、肌耐力，減少跌倒發生機率。

根據衛生局統計，111年長者功能評估分析，北投區行動異常比率是31.69%，為12區最高，為使長者維持日常生活功能及良好的生活品質，特別在北投區健康服務中心舉行樂齡課程，透過健身房重量訓練及核心肌群提升以穩定軀幹、強化肌力與肌耐力，達到健康老化的目的。

衛生局表示，共安排一小時的機台訓練課程搭配一小時的墊上核心課程，在功能性體適能的檢測結果，長者的下肢肌力、上肢肌力、動態平衡及心肺耐力均有顯著提升。

參與課程的學員共66位，平均年齡72歲，很多長者表示，平常很少進入健身房，機台圖示說明也看不懂不敢隨意操作，在教練指導下，不用擔心操作錯誤造成危險；今年高齡85歲王太太，參與課程前日常生活就是去市場買菜、看電視、睡覺，沒有規律運動或長距離的走動習慣，後來在兒子的陪同參加課程，經過10周的課程訓練，骨骼肌率增加0.7%，原本住家到教室約1.5公里路程，走路需耗時30分鐘且需要休息，現在可以在25分鐘內抵達。

中心主任吳俊良表示，北投區老年人口比例為20.2%，平均5人就有一位是長者，能夠以健康、活躍的型態老化，才能降低高齡化帶來的社會衝擊，課程除了增加身體活動提升肌力、肌耐力外，藉由團體課程也找回人與人間互動支持情感。