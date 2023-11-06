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「檔案應用 唸歌呼你知」 潭子戶政獲推廣檔案研究應用獎勵佳作
潭子戶政檔案應用宣導影片「檔案應用 唸歌呼你知」，參加國家發展委員會檔案管理局「112年推廣檔案研究應用獎勵活動」榮獲佳作，該所職員林眞美獲112年度全民檔案大師徵求活動-年度最佳共筆大師獎第一名，一起出席接受表揚。
檔案局前天在台北松山文創園區舉辦112年檔案月啟動儀式公開頒獎表揚，潭子戶政所主任蔡惠祝接受檔案局長頒獎狀肯定。
為鼓勵民眾一起加入檔案研究的行列，推廣檔案創意加值，檔案局舉辦「推廣檔案研究應用獎勵活動」，徵求檔案研究論文及檔案創意加值作品。活動經過評審委員初評、複評後，共有8篇研究論文及14件創意加值作品通過層層考評獲獎，潭子戶政在近百件參選作品中脫穎而出。
潭子戶政所主任蔡惠祝表示，「唸歌」是台灣特有的一種說唱藝術，在台灣已經有超過300年的歷史，該所同仁發揮巧思將檔案應用問答編撰成唸歌劇本，結合大明高中多媒體動畫科學生電腦繪製影片素材，創作本所檔案代言人─薯來寶及影片素材圖卡，以跨界文創的剪輯方式將傳統的唸歌與現代電腦繪製的圖片素材。
後製剪輯成多媒體動畫影片，透過產、官、學三方合作完成「檔案應用 唸歌呼你知」宣導影片，吸引不同年齡層的民眾進一步了解檔案應用，拉近民眾與機關檔案間的距離，讓檔案應用推廣可以更多元更創新，希望藉由這部宣導影片，加深全民對檔案應用的認識，發揮機關檔案最大效益。
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