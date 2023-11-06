聽新聞
test
0:00 / 0:00
新莊環漢路二段及重新堤外道施工 13日至25日時段管制
位於新北大漢溪左岸的環漢路二段、重新堤外道等是新莊地區交通要道，不過近期正施作新設跨堤陸橋工程。新北高灘處表示，兩路段將於13日至25日夜間管制，民眾需注意時間配合交管提早改道。
高灘處指出，現正辦理新莊區台65橋下新設跨堤陸橋工程，為維護民眾安全，新莊區環漢路二段及重新堤外道（17號越堤道）兩路段將於11月13日至25日做鋼構橋梁吊裝作業，道路並將分段管制，僅開放有停車需求車輛進入。
高灘處說明，新莊區環漢路二段（塔寮坑抽水站前）作業時間為 16日至25日於夜間，管制通行時間為晚上8時至隔日上午6時。重新堤外道（17號越堤道）作業時間為13日至20日，於日間作業部分，將占用重新堤外道右轉車道，管制通行時間為上午9時至下午4時；於夜間作業時段，管制通行時間為晚上8時至隔日上午6時，屆時請各用路人配合交管人員提前改道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言