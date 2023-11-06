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新莊環漢路二段及重新堤外道施工 13日至25日時段管制

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市重新堤外道附近正施作新設跨堤陸橋工程，13日至25日將夜間管制，民眾需注意時間配合交管提早改道。圖為示意圖。圖／新北市新莊警分局提供
新北市重新堤外道附近正施作新設跨堤陸橋工程，13日至25日將夜間管制，民眾需注意時間配合交管提早改道。圖為示意圖。圖／新北市新莊警分局提供

位於新北大漢溪左岸的環漢路二段、重新堤外道等是新莊地區交通要道，不過近期正施作新設跨堤陸橋工程。新北高灘處表示，兩路段將於13日至25日夜間管制，民眾需注意時間配合交管提早改道。

高灘處指出，現正辦理新莊區台65橋下新設跨堤陸橋工程，為維護民眾安全，新莊區環漢路二段及重新堤外道（17號越堤道）兩路段將於11月13日至25日做鋼構橋梁吊裝作業，道路並將分段管制，僅開放有停車需求車輛進入。

高灘處說明，新莊區環漢路二段（塔寮坑抽水站前）作業時間為 16日至25日於夜間，管制通行時間為晚上8時至隔日上午6時。重新堤外道（17號越堤道）作業時間為13日至20日，於日間作業部分，將占用重新堤外道右轉車道，管制通行時間為上午9時至下午4時；於夜間作業時段，管制通行時間為晚上8時至隔日上午6時，屆時請各用路人配合交管人員提前改道。

重新堤外道位置11月13日至20日（上午9時至下午4時；晚上8時至隔日上午6時）管制圖。圖／新北高灘處提供
重新堤外道位置11月13日至20日（上午9時至下午4時；晚上8時至隔日上午6時）管制圖。圖／新北高灘處提供
新莊區環漢路二段11月16日至25日（晚上8時至隔日上午6時）管制圖。圖／新北高灘處提供
新莊區環漢路二段11月16日至25日（晚上8時至隔日上午6時）管制圖。圖／新北高灘處提供

新北 車道 交通管制

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