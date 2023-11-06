新莊環漢路二段及重新堤外道施工 13日至25日時段管制

位於新北大漢溪左岸的環漢路二段、重新堤外道等是新莊地區交通要道，不過近期正施作新設跨堤陸橋工程。新北高灘處表示，兩路段將於13日至25日夜間管制，民眾需注意時間配合交管提早改道。

高灘處指出，現正辦理新莊區台65橋下新設跨堤陸橋工程，為維護民眾安全，新莊區環漢路二段及重新堤外道（17號越堤道）兩路段將於11月13日至25日做鋼構橋梁吊裝作業，道路並將分段管制，僅開放有停車需求車輛進入。