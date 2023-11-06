公務員掀逃跑潮 綠議員指新北市府逼基層當網紅

新北市公務員年離職人數達682人，新北市議會民進黨團今天總質詢指出，新北市局處首長愛作秀，叫基層做一些本業務無關事情，拍一堆影片，觀看次數不到百次，連專業局處工務局還要公務員當網紅拍片，但只要市府出事，市府就推給基層，難怪新北公務員掀逃跑潮。

民進黨新北市議員李宇翔指出，自從侯友宜市長決定去選總統後，新北基層苦不堪言，更掀起逃跑潮，造成各局處市政問題沒法好好解決，各項事務青黃不接。

李宇翔說調出資料指出，新北市在民國104年、107年、111年三個時間點公務人員逃跑數最多，分別是293、352、356人，他們寧願離職，也不願留在新北。

人事處長林正壹表示，離開有分單純辭職與調職兩種，離開公務界這跟市長選舉沒有絕對相關，107年可能原因是軍公教年改，造成很多公教人員選擇離開，也可能也跟選舉有關。

李宇翔指出，基層公務員面對侯市府各種行政不中立，也有很多新分發公務員都不願來新北，到底為何大家都不願來？

李宇翔也直指公務員離職潮，是因為高層只愛作秀，把基層操到「真的掛掉」，要基層做一些本業務無關的事情，例如拍環境教育影片，但實際影片觀看次數只有80次，從事專業工作的工務局還要公務人員當網紅，影片根本看不出來在搞什麼？

李宇翔說，市府不只累死基層，拜文昌也要拍片，還有推廣消暑，成效都非常差，做出來的結果完全無法得到市民肯定。

林正壹說，基層人員很辛苦，相較中央，地方除職稱職等比較低，工作壓力也比較高，新北因為中央政府就在附近，北市人力預算也比新北好一點，留住人才確實比較辛苦。

公務人員逃跑潮，民進黨議員黃淑君也指出，新北市社會局111年離職率高達7.49%，社工師核定進用人數451人雖達到近年新高，但實際進用人數僅有310位，缺額達141人同樣創新高，「守護社工」機制要盡速建立，才能終結惡性循環。

黃淑君說，市府自殺通報人數從7227人攀升至9682人，同期家暴件數也從2萬420件攀升至2萬4813件，但結案率只有28.18%，創下過去10年最低，市府案量暴增，社工員卻沒補足，也難怪大家不願來，甚至不如求去；第一線社工卻陷入困境，缺額、平均負擔案量一直在增加，除足額聘請，市府應建立「守護社工」機制，重視替代性創傷、擴充後端資源，實質幫助社工，別只是把社工當工具人。

社會局長李美珍表示，社會工作確實愈來愈難做，工作高負荷怎麼讓人力充實，增才、留才、育才是首要工作，對於社工替代性創傷是非常專業問題，透過團體督導、個別督導等方式，都要也一定會做。

李美珍強調，新北結案率低，是因為新北針對高風險家庭要做到「全零」，家裡只要有人沒結案，就不會結案，後續追蹤一年也不能結案。