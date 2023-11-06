聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市二殯動線亂 挨批柯文哲爛攤

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
北市二殯二期號誌過於混亂、標示不明，多位議員要求交通局、殯葬處改進。記者鍾維軒／攝影
北市二殯二期號誌過於混亂、標示不明，多位議員要求交通局、殯葬處改進。記者鍾維軒／攝影

北市第二殯儀館二期將完工啟用，多位議員會勘後，質疑停車、動線、號誌秒數，及臨停區域等規畫，未考慮實際使用狀況與路幅，館內停車場車道狹窄又彎曲，幾呈S型車道，地面臨停、計程車排班空間明顯不足，爛攤恐成「前市長柯文哲給現任市長蔣萬安的炸彈」。

交通局長謝銘鴻表示，會勘後主要是重新改良動線，包含標線重新規畫、號誌設定、聯外道路要如何開放等，都會持續討論，正式營運前還有調整空間做最佳處理。至於停車場、景觀等硬體設施因已蓋好，只能透過交通管制將衝擊降到最低。

北市二殯停車場車道過於彎曲、狹小，多位議員要求交通局、殯葬處改進。記者鍾維軒／攝影
北市二殯停車場車道過於彎曲、狹小，多位議員要求交通局、殯葬處改進。記者鍾維軒／攝影

議員徐弘庭說，民眾前往二殯前的辛亥橋下停車場要迴轉，迴轉道開放所有車輛通過，恐造成辛亥路塞爆，希望未來只開放靈車、懷恩公車迴轉。他還說，一殯即將退場，萬一二殯二期壓力測試沒過，當地交通簡直就是「世界末日」。

「造景這麼多是要給鬼看？」徐弘庭說，地面臨停、計程車排班空間明顯不足，卻有一大片美化區域準備做裝置藝術，真是本末倒置。

議員林延鳳則指出，館內停車場車道狹窄又彎曲，幾乎呈現S型車道，「是要民眾去二殯停車場考駕照嗎？」她憂心，若發生意外事故將使民眾進退兩難，要求新工處究責設計、監造和代辦機關，也批這是柯文哲留下來的爛攤之一。

議員張斯綱指出，公祭日期多集中在某幾天好日子，民眾參加喪禮、公祭都希望在二殯門口下車，建議要有理想動線方便停車，以及聯外道接芳蘭路往辛亥路，應開放左轉，避免交通打結。

北市一殯即將退場，屆時全數移往二殯，地方憂交通衝擊大。交通局提進、出場動線與管制方案，包括芳蘭路、辛亥路口開放左轉，汽、機車道路分流行駛，以及停車場滿場機制等，同時增加懷恩公車班次和接駁點，盼不干擾芳蘭路居民生活，也減緩交通衝擊。

停車場 車道 議員

延伸閱讀

曝自己從政要證明「不貪汙也可做官」 柯文哲再砲轟綠營：政府不是沒錢是亂花錢

影／邱毅為柯文哲站台 喊話黃捷：我來高雄了

影／柯文哲高雄辦粉絲會 直問「高雄現是負債多少？」強調欠錢是要還的

影／要有結果了？邱毅爆柯文哲、郭台銘這2、3天會合 「藍白才有機會合」

相關新聞

北市二殯動線亂 挨批柯文哲爛攤

北市第二殯儀館二期將完工啟用，多位議員會勘後，質疑停車、動線、號誌秒數，及臨停區域等規畫，未考慮實際使用狀況與路幅，館內...

新北鄰里整編計畫 3個月內送議會

新北市人口破400萬，涵蓋1032個里，人數最多是林口區南勢里3萬1760人，最少瑞芳區碩仁里僅142人，規模相差223...

聯合盃作文賽 新北6586人筆戰

聯合盃全國作文大賽今年邁入第17年，新北市區賽昨在5處試場同步登場。教育局長張明文說，新北市區賽是全國最大考場，共658...

貨車格遭長占 地磁感應有漏洞

為方便卸貨，台北市共有2200個貨車停車格，有民眾發現，目前地磁感應式車格若超時無法累計費率，導致有貨車長期占用，包括停...

日本神轎來台 蔣萬安上轎

日本松山市撞轎祈福祭典繼2019年後第四度來台演出，台北市長蔣萬安昨天穿著繡有市長姓名的短褂站上神轎，蔣表示，非常興奮新...

北捷紅線異常 800人圓山站換車

北捷淡水信義線昨天發生列車異常，有網友在PTT發文，表示列車從台北車站出發後就走走停停，勉強開到圓山站就開不出站，導致月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。