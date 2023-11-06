北市二殯動線亂 挨批柯文哲爛攤

北市第二殯儀館二期將完工啟用，多位議員會勘後，質疑停車、動線、號誌秒數，及臨停區域等規畫，未考慮實際使用狀況與路幅，館內停車場車道狹窄又彎曲，幾呈S型車道，地面臨停、計程車排班空間明顯不足，爛攤恐成「前市長柯文哲給現任市長蔣萬安的炸彈」。

交通局長謝銘鴻表示，會勘後主要是重新改良動線，包含標線重新規畫、號誌設定、聯外道路要如何開放等，都會持續討論，正式營運前還有調整空間做最佳處理。至於停車場、景觀等硬體設施因已蓋好，只能透過交通管制將衝擊降到最低。

北市二殯停車場車道過於彎曲、狹小，多位議員要求交通局、殯葬處改進。記者鍾維軒／攝影

議員徐弘庭說，民眾前往二殯前的辛亥橋下停車場要迴轉，迴轉道開放所有車輛通過，恐造成辛亥路塞爆，希望未來只開放靈車、懷恩公車迴轉。他還說，一殯即將退場，萬一二殯二期壓力測試沒過，當地交通簡直就是「世界末日」。

「造景這麼多是要給鬼看？」徐弘庭說，地面臨停、計程車排班空間明顯不足，卻有一大片美化區域準備做裝置藝術，真是本末倒置。

議員林延鳳則指出，館內停車場車道狹窄又彎曲，幾乎呈現S型車道，「是要民眾去二殯停車場考駕照嗎？」她憂心，若發生意外事故將使民眾進退兩難，要求新工處究責設計、監造和代辦機關，也批這是柯文哲留下來的爛攤之一。

議員張斯綱指出，公祭日期多集中在某幾天好日子，民眾參加喪禮、公祭都希望在二殯門口下車，建議要有理想動線方便停車，以及聯外道接芳蘭路往辛亥路，應開放左轉，避免交通打結。

北市一殯即將退場，屆時全數移往二殯，地方憂交通衝擊大。交通局提進、出場動線與管制方案，包括芳蘭路、辛亥路口開放左轉，汽、機車道路分流行駛，以及停車場滿場機制等，同時增加懷恩公車班次和接駁點，盼不干擾芳蘭路居民生活，也減緩交通衝擊。