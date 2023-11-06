北捷紅線異常 800人圓山站換車

北捷淡水信義線昨天發生列車異常，有網友在PTT發文，表示列車從台北車站出發後就走走停停，勉強開到圓山站就開不出站，導致月台等候人潮相當多。台北捷運公司回應，初步調查，列車疑似是因出現緊急煞車訊號，已安排約800位旅客下車，換乘下部列車。

昨天周日出遊人潮多，不過北捷淡水信義線昨下午14時13分許，民權西路站往淡水方向有一部列車出現緊急煞車訊號，列車抵達圓山站後，行控中心依照SOP，安排列車上約800位旅客換乘下一部列車，至於列車異常原因，將收回機廠詳查。

除了淡水信義線外，北捷異常率最高的仍為文湖線，近期10月30日就發生葫洲站電梯編碼器異常，民眾受困10分鐘才獲救；10月11日因電力設備故障，列車卡在麟光站跟辛亥站之間，車內電力一度中斷。