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貨車格遭長占 地磁感應有漏洞

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

為方便卸貨，台北市共有2200個貨車停車格，有民眾發現，目前地磁感應式車格若超時無法累計費率，導致有貨車長期占用，包括停車費率每小時動輒50、60元的敦化北、信義、忠孝東路等，都有地磁感應卸貨格。議員發現，全市862個地磁感應貨車車格平均一日收費僅22元，要求改善。停管處回應，將在2年內，逐步盤點裝卸貨車格加上智慧車柱，解決占用問題。

台北市路邊停車格早期使用人工收費，出現收費效率低、耗費人力、停車單易遺失等缺點，無法即時掌握路邊車格使用狀況，北市府2019年與業者合作，在路邊車格部署地磁感應裝置，取代過去人工開單、巡場、更新車位動態資訊，讓民眾更快找到停車空位。

位於辛亥路一段44號前地磁感應貨車停車格，規定每次收費30元限停20分鐘，最多可停40分鐘，卻有民眾發現貨車超時停放，系統最多只會記錄停40分鐘，議員王欣儀調閱資料發現，北市所有地磁感應貨車停車格皆是如此。

王欣儀指出，近一年北市所有貨車停車格使用地磁開單金額為604萬3800元，換算下來，平均一個停車格一天只收到22元，周轉率一天只有一次，痛批原讓提供臨停裝卸貨的停車格，淪為貨車專屬停車場。

王欣儀批評，基隆、新北、桃園等縣市貨車停車格也有用地磁感應開單收費、且採累進費率，新竹市今年起將貨車停車格改用「智慧停車柱」，並搭配科技執法提高開單效率，要求交通單位參考其他縣市，增加周轉率，也能減少警察開單負荷。

停管處回應，地磁設備是藉由訊號偵測車輛入停及駛離時間，搭配開單員輸入停車資料，但因未具攝影功能，無法針對違停車輛直接採證，目前是由開單員或稽查人員通報違規取締，去年停管處取締數2800件，今年至9月底也近2800件，違規占用可依「道路交通處罰條例」處600到1200元罰鍰。

停管處表示，交通局目前規畫2年內，在適當路段將裝卸貨停車格設置智慧車柱，評估試辦累進收費管理。

北市 王欣儀

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