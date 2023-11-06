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聯合盃作文賽 新北6586人筆戰
聯合盃全國作文大賽今年邁入第17年，新北市區賽昨在5處試場同步登場。教育局長張明文說，新北市區賽是全國最大考場，共6586人參賽。他強調，閱讀、寫作是思考表達需具備的基本能力，新北市今年也召開專家諮詢會議，訂定國小低中高年級寫作培養策略，培養寫作能力。
新北市區賽今年命題以弱勢關懷、聯合國永續發展目標（SDGs）為主軸，國小分別以中年級組「我想對鳥媽媽說」、高年級組「○○的獨白」，讓考生從不同視角思考並尋找解決問題能力；國中七年級組從圖表題引導考生思考「親子之間」互動。
國中八年級組則要求考生先閱讀資訊，再依照題意完成文章，從資訊引導考生思考「我對先入為主的看法」；國中九年級組以「送上我的關懷」為題，請考生分享關懷弱勢的經驗與見聞；高中職組「成為自己的英雄」探討平權時代的代表事件或親身經驗。
新北教育局說，為提升寫作能力，今年邀專家學者召開寫作諮詢會議，訂定寫作教學具體方針，國小低年級學生從句段習寫、看圖作文或口述作文等方式教學，中高年級學生開始學習記敘文、應用文、說明文或童詩仿作等成篇作文，高年級生在畢業前完成個人或小組的統整性主題、專題或議題研究報告，培養思考邏輯能力。
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