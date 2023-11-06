新北鄰里整編計畫 3個月內送議會

新北市人口破400萬，涵蓋1032個里，人數最多是林口區南勢里3萬1760人，最少瑞芳區碩仁里僅142人，規模相差223倍，2021年通過「新北市鄰里編組調整自治條例」，啟動大里分割與小里整併作業，檢討作業預計3個月內提計畫與期程送議會審議。民政局長林耀長強調，會納入面積、歷史文化等因素，人口不是唯一考量。

新北市鄰里編組檢討從前市長朱立倫就在推行，當時自治條例2度送議會，因鄰里編組涉及選區敏感議題，遭議會不分藍綠阻擋。

新北都會區人口持續成長，偏鄉卻不斷流失，造成市政推動困難，民政局2020年再送自治條例，終在2021年三讀。要適用下次選舉，須在1年前公告，且事前要先提出計畫與地方溝通，並通過議會審議，2022年九合一大選、2024年總統大選都來不及適用。

市議員周勝考日前關心新北鄰里整併進度，要求市府把分割與整併計畫盡速送議會討論；林耀長表示，民政局一直在規畫前期作業，預計3個月內將計畫送議會審議，盼能在2026年選舉適用。

林耀長指出，人口排名前三大分別是林口南勢里3萬1760人、林口湖南里3萬577人與淡水崁頂里2萬6078人，此次是全面性檢討，小里應該整併也不會忽視，否則對整體區域發展不利。

「真的等太久了。」林口區南勢里長陳國烝說，20年前林口地區有重新整編，當時分割落在6、7千人，如今南勢里快3萬2千人，主張分割成6個里，否則10、20年後又要再分割一次，會造成擾民。