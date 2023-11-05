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新北市圖辦閱讀挑戰 過動兒從無法專心到看完百本書

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
獲得高年級組第3名的趙浚銨是注意力不足的過動兒，一開始無法專心讀完一本書，現在完成閱讀百本書的挑戰。圖／新北市立圖書館提供
獲得高年級組第3名的趙浚銨是注意力不足的過動兒，一開始無法專心讀完一本書，現在完成閱讀百本書的挑戰。圖／新北市立圖書館提供

為鼓勵學童保有閱讀習慣，新北市立圖書館每年邀學子參加閱讀百本書挑戰，其中獲得高年級組第3名的趙浚銨是注意力不足的過動兒，從幼稚園開始參加閱讀挑戰賽，原本一開始無法專心讀完一本書，到現在可以完成閱讀百本書的挑戰。

新北市立圖書館每年的閱讀盛會，邀學子參加閱讀百本書挑戰，今(5)日在三重分館演講廳舉行頒獎典禮，近600位完成百本書挑戰者齊聚一堂。新北市立圖書館長王錦華說，閱讀興趣的培養，是需要投入時間與心力建立，且與寫作是一體兩面的，對孩子未來的學習和發展都相當重要。

新二代姐弟蔡佳潓及蔡翰林，原本對國語文感到吃力、沒信心，因為參加圖書館的陪讀活動，在陪讀天使的鼓勵與陪伴下，嘗試參加閱讀挑戰，也對閱讀產生興趣。姊姊蔡佳潓說，沒想到自己也可以讀完100本書，最喜歡「一個變100個」這本書，讓她學會分享。

新二代姐弟蔡佳潓及蔡翰林參加閱讀百本書挑戰，對閱讀產生興趣。圖／新北市立圖書館提供
新二代姐弟蔡佳潓及蔡翰林參加閱讀百本書挑戰，對閱讀產生興趣。圖／新北市立圖書館提供

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