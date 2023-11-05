聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北市圖辦閱讀挑戰 過動兒從無法專心到看完百本書
為鼓勵學童保有閱讀習慣，新北市立圖書館每年邀學子參加閱讀百本書挑戰，其中獲得高年級組第3名的趙浚銨是注意力不足的過動兒，從幼稚園開始參加閱讀挑戰賽，原本一開始無法專心讀完一本書，到現在可以完成閱讀百本書的挑戰。
新北市立圖書館每年的閱讀盛會，邀學子參加閱讀百本書挑戰，今(5)日在三重分館演講廳舉行頒獎典禮，近600位完成百本書挑戰者齊聚一堂。新北市立圖書館長王錦華說，閱讀興趣的培養，是需要投入時間與心力建立，且與寫作是一體兩面的，對孩子未來的學習和發展都相當重要。
新二代姐弟蔡佳潓及蔡翰林，原本對國語文感到吃力、沒信心，因為參加圖書館的陪讀活動，在陪讀天使的鼓勵與陪伴下，嘗試參加閱讀挑戰，也對閱讀產生興趣。姊姊蔡佳潓說，沒想到自己也可以讀完100本書，最喜歡「一個變100個」這本書，讓她學會分享。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言