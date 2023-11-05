新北市圖辦閱讀挑戰 過動兒從無法專心到看完百本書

為鼓勵學童保有閱讀習慣，新北市立圖書館每年邀學子參加閱讀百本書挑戰，其中獲得高年級組第3名的趙浚銨是注意力不足的過動兒，從幼稚園開始參加閱讀挑戰賽，原本一開始無法專心讀完一本書，到現在可以完成閱讀百本書的挑戰。

新北市立圖書館每年的閱讀盛會，邀學子參加閱讀百本書挑戰，今(5)日在三重分館演講廳舉行頒獎典禮，近600位完成百本書挑戰者齊聚一堂。新北市立圖書館長王錦華說，閱讀興趣的培養，是需要投入時間與心力建立，且與寫作是一體兩面的，對孩子未來的學習和發展都相當重要。