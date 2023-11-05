快訊

竹市議員疑闖紅燈撞機車...18歲騎士噴飛身亡 身分曝光是拳擊國手么弟

宜蘭太平山遊覽車翻覆！40名環保志工出遊 3人受困1人命危

北捷紅線異常！一路走走停停 800旅客在圓山站被請下車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市感應貨車停車格收費有Bug...議員轟 停管處：2年內裝智慧車柱

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市共有862個地磁感應貨車停車格，但近一年地磁開單金額為604萬3800元，換算下來，平均一個停車格一天只收到22元，民眾發現，地磁感應式停車格若超時無法累計，讓貨車長期佔用，停管處表示，規畫2年內逐步於適當路段裝卸貨停車格設置智慧車柱改善問題。圖／王欣儀辦公室提供
台北市共有862個地磁感應貨車停車格，但近一年地磁開單金額為604萬3800元，換算下來，平均一個停車格一天只收到22元，民眾發現，地磁感應式停車格若超時無法累計，讓貨車長期佔用，停管處表示，規畫2年內逐步於適當路段裝卸貨停車格設置智慧車柱改善問題。圖／王欣儀辦公室提供

為方便貨車卸貨，北市在各路段共設有2200個貨車停車格，每次收費30元限停20分鐘，最多可停40分鐘，但卻有民眾發現地磁感應式停車格若超時無法累計，導致有貨車長期佔用，議員調閱資料後發現近一年全市862個地磁感應貨車停車格平均一天收費僅22元，要求市府應改善，北市停管處表示，規畫2年內逐步於適當路段裝卸貨停車格設置智慧車柱改善問題。

台北市路邊停車格早期使用人工收費，但收費效率低、耗費人力、停車單易遺失等缺點，且無法即時掌握路邊車格使用狀況，北市在2019年與業者合作，在路邊停車格布署地磁感應裝置，取代過去人工開單、巡場、更新車位動態資訊，讓民眾可以更快速找到停車空位。

位於辛亥路一段44號前地磁感應貨車停車格，規定每次收費30元限停20分鐘，最多可停40分鐘，卻有民眾發現有貨車超時停放，但系統最多只會記錄停40分鐘，向議員王欣儀反應，調閱資料竟發現，發現北市所有地磁感應貨車停車格皆是如此。

王欣儀指出，向北市停管處調閱資料發現，近一年所有貨車停車格使用地磁開單金額為604萬3800元，換算下來，平均一個停車格一天只收到22元，周轉率一天只有一次，痛批原讓提供臨停裝卸貨的停車格，「變成貨車專屬停車場。」

王欣儀認為，基隆、新北、桃園等縣市的貨車停車格也有用地磁感應開單收費且是採累進費率，新竹市更在今年起將貨車停車格改用「智慧停車柱」收費，並搭配科技執法提高開單效率，有效解決裝卸貨停車格遭占用的問題，要求市府交通單位應參考其他縣市做法，增加貨車停車格的周轉率，也能減少警察開罰單的負荷。

北市停管處表示，地磁設備是藉由訊號偵測車輛入停及駛離時間，搭配開單員輸入停車資料，計算停車時間及費用，可提供路邊停車格即時資訊，但因未具攝影功能，無法針對違停車輛直接採證，目前係由開單員或稽查人員通報違規取締，停管處營運科長李杰如補充，去年停管處取締約2800件，今年至9月底也接近2800件，違規佔用可依「道路交通處罰條例」處以600到1200元罰鍰。

對於地磁感應問題，停管處表示，台北市裝卸貨停車格費率統一為每次新台幣30元，可付費延長1次，目前規畫2年內逐步於適當路段裝卸貨停車格設置智慧車柱，將選擇適當路段裝卸貨停車格評估試辦累進收費管理。

北市 王欣儀 車位 科技執法 警察

延伸閱讀

北市聯醫健檢報告要Open book找答案 王欣儀批不便民

相關新聞

北市感應貨車停車格收費有Bug...議員轟 停管處：2年內裝智慧車柱

為方便貨車卸貨，北市在各路段共設有2200個貨車停車格，每次收費30元限停20分鐘，最多可停40分鐘，但卻有民眾發現地磁...

微笑山線Party Day 親子闖關活動感受山林之美

隨時序入秋，山林活動也熱門，新北觀旅局也力推「微笑山線」，今於鶯歌陶瓷博物館舉辦「微笑山線Party Day 森森呼吸」...

撞轎祈福第一次 蔣萬安站高高 曝愛高空彈性也讚台灣人太棒

台北市長蔣萬安今天上午在市府前廣場出席日本愛媛松山市大神轎的「撞轎祈福」活動，由於上周五已在北投溫泉季體驗過被扛上神轎，...

大小里人口差223倍 新北鄰里編組啟動3月內送議會審議

新北市高達400萬人口，1032個里中，人數最多的是林口區南勢里多達3萬1760人，人口最少的瑞芳區碩仁里僅142人，人...

影／日本松山撞轎祭典來台演出 蔣萬安站上神轎不緊張

日本松山市撞轎祈福祭典繼2019年後第四度來台演出，台北市長蔣萬安穿著繡有姓名的總指揮短褂站上神轎，蔣萬安表示，非常興奮...

新北市國際紀錄片月秀城市軟實力 今前進台中交流

2023新北市國際紀錄片登場，新聞局昨天在國家電影及視聽文化中心舉辦開幕放映，播映來自新北市紀錄片獎優選影片「臨演人生」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。