北市感應貨車停車格收費有Bug...議員轟 停管處：2年內裝智慧車柱

為方便貨車卸貨，北市在各路段共設有2200個貨車停車格，每次收費30元限停20分鐘，最多可停40分鐘，但卻有民眾發現地磁感應式停車格若超時無法累計，導致有貨車長期佔用，議員調閱資料後發現近一年全市862個地磁感應貨車停車格平均一天收費僅22元，要求市府應改善，北市停管處表示，規畫2年內逐步於適當路段裝卸貨停車格設置智慧車柱改善問題。

台北市路邊停車格早期使用人工收費，但收費效率低、耗費人力、停車單易遺失等缺點，且無法即時掌握路邊車格使用狀況，北市在2019年與業者合作，在路邊停車格布署地磁感應裝置，取代過去人工開單、巡場、更新車位動態資訊，讓民眾可以更快速找到停車空位。

位於辛亥路一段44號前地磁感應貨車停車格，規定每次收費30元限停20分鐘，最多可停40分鐘，卻有民眾發現有貨車超時停放，但系統最多只會記錄停40分鐘，向議員王欣儀反應，調閱資料竟發現，發現北市所有地磁感應貨車停車格皆是如此。

王欣儀指出，向北市停管處調閱資料發現，近一年所有貨車停車格使用地磁開單金額為604萬3800元，換算下來，平均一個停車格一天只收到22元，周轉率一天只有一次，痛批原讓提供臨停裝卸貨的停車格，「變成貨車專屬停車場。」

王欣儀認為，基隆、新北、桃園等縣市的貨車停車格也有用地磁感應開單收費且是採累進費率，新竹市更在今年起將貨車停車格改用「智慧停車柱」收費，並搭配科技執法提高開單效率，有效解決裝卸貨停車格遭占用的問題，要求市府交通單位應參考其他縣市做法，增加貨車停車格的周轉率，也能減少警察開罰單的負荷。

北市停管處表示，地磁設備是藉由訊號偵測車輛入停及駛離時間，搭配開單員輸入停車資料，計算停車時間及費用，可提供路邊停車格即時資訊，但因未具攝影功能，無法針對違停車輛直接採證，目前係由開單員或稽查人員通報違規取締，停管處營運科長李杰如補充，去年停管處取締約2800件，今年至9月底也接近2800件，違規佔用可依「道路交通處罰條例」處以600到1200元罰鍰。

對於地磁感應問題，停管處表示，台北市裝卸貨停車格費率統一為每次新台幣30元，可付費延長1次，目前規畫2年內逐步於適當路段裝卸貨停車格設置智慧車柱，將選擇適當路段裝卸貨停車格評估試辦累進收費管理。