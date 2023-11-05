微笑山線Party Day 親子闖關活動感受山林之美

隨時序入秋，山林活動也熱門，新北觀旅局也力推「微笑山線」，今於鶯歌陶瓷博物館舉辦「微笑山線Party Day 森森呼吸」，除表演活動外更有闖關活動，讓民眾了解「微笑山線」步道及沿線特色，感受山林之美。

觀旅局說明，森森呼吸活動規畫一系列闖關，提供給喜好山林旅遊的親子家庭互動體驗，並邀請「如果兒童劇團」的自然教育劇場以及山林故事活動、親子爬山健身操等舞台表演，結合山林步道、自然生態以及藝術美學等元素，讓參與的親子家庭體驗新北微笑山線的山林魅力。

活動也準備微笑山線Party Day活動護照，包括DIY活動、山林學習及體驗闖關活動，參加活動還有機會獲得與家有巨喵聯名的微笑山線貼紙及活動專屬杯套等獎品，讓來參加活動的大、小朋友收穫滿滿。

民眾表示，參與了山的學習闖關活動攤位，了解山林知識及認識了微笑山線步道、步道小鎮的特色產業，下個周末想與全家一起走入微笑山線。

觀旅局長楊宗珉局長表示，「微笑山線」三大核心精神「親山」、「親近」、「親密」，微笑山線提供了親子家庭一同親近大自然的機會，讓大朋友小朋友們都可以深入體驗山線步道，透過親山鍛鍊身體，也能享受家人相聚的寶貴時光。