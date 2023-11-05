大小里人口差223倍 新北鄰里編組啟動3月內送議會審議

新北市高達400萬人口，1032個里中，人數最多的是林口區南勢里多達3萬1760人，人口最少的瑞芳區碩仁里僅142人，人數相差223倍多，新北市2021年通過「新北市鄰里編組調整自治條例」推動大里分割與小里整併作業，新北市民政局啟動全面檢討作業，預計3個月內提出計畫與期程送議會審議。人數破萬里長盼早日推動，人數百人的里長則認為不能只考量人口；民政局長林耀長強調，還會納入面積、歷史文化等因素調整，人口不是唯一考量。

新北市鄰里編組檢討早從前市長朱立倫就在推行，當時自治條例兩度送議會闖關，都因鄰里編組涉及選舉選區敏感議題，遭到議會不分藍綠阻擋。

但新北人口近年猛爆性增長至400萬人，偏鄉地區卻人口不斷流失，造成市政推動困難，民政局2020年再送自治條例，終在2021年三讀。要適用下次選舉，須在一年前公告，且事前還要先提出計畫與地方溝通與說明，並通過議會審議，2022年九合一大選、2024年總統大選都來不及適用。

新北市議員周勝考日前關心新北鄰里整併進度，要求市府把分割與整併計畫盡速送議會討論；林耀長表示，民政局一直在規劃前期作業，預計3個月內就會將計畫送議會審議，盼能在2026年選舉適用。

「鄰里分割、整併非同小可」林耀長指出，目前人口排名前三的分別是林口南勢3萬1760人、湖南3萬577人與淡水崁頂里2萬6078人，分割大里較容易，但這次調整是全面性檢討，小里應該整併也不會忽視，否則對整體區域發展不利。

新北排名最後3里分別是瑞芳區碩仁里142人、平溪區新寮里151、平溪區望古里156。林耀長指出，目前瑞芳區3萬7000餘人有34里，八里區4萬2千人左右卻只有10里，有檢討必要，但鄰里編組還會根據面積、交通、地方特色等因素納入考量「不會只看人口數」。

「真的等太久了」人口數最多的林口區南勢里長陳國烝建議，20年前林口地區才重新整編過一次，當初大家分割後約落在6千至7千人左右，現在南勢里人數已快3萬2千人，他聽說南勢里可能分成3里，但林口地區發展性非常大，鄰里整併應該把未來可能增長人口納入，這里至少應該分割成6個里，否則未來10-20年人口成長後又要再割，會比較擾民。

林國烝也說，3萬多人的里長與100多人的里長里基層費用相同，很多活動根本無法辦，就怕有人無法參加造成紛爭，市府補助每年40萬的鄰里活動也不夠，之前市府有幫他們再加10萬，但有加跟沒加一樣，希望編組能夠加速。

不過新北人口最少碩仁里長林富萬則說，里內人口數最少卻是瑞芳面積最大的里，里內有三貂嶺瀑布群等觀光景點，每到假日來自國內的觀光人數絕對高達2千至3千人以上，里長不只要借廁所、送茶給旅客喝，也因登山客眾多，還要協助救災、救難。