影／日本松山撞轎祭典來台演出 蔣萬安站上神轎不緊張

日本松山市撞轎祈福祭典繼2019年後第四度來台演出，台北市長蔣萬安穿著繡有姓名的總指揮短褂站上神轎，蔣萬安表示，非常興奮新奇，上轎沒有特別緊張，因為以前就很喜歡刺激的運動、活動，明年兩市友好交流10周年，將持續深化與日本松山市各種交流。

台北市政府上午在府前廣場舉辦日本愛媛縣松山市大神轎來台北撞轎祈福活動，此次集結松山市道後八町「道後村大神輿會」、「小唐人大神輿」、「持田聯合大神輿會」及「北小唐人大神輿連合會」等4支隊伍，帶來4座約700公斤的大神轎，由超過300位轎伕，展現這項已有400年歷史的傳統撞轎演出。