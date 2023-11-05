聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／日本松山撞轎祭典來台演出 蔣萬安站上神轎不緊張
日本松山市撞轎祈福祭典繼2019年後第四度來台演出，台北市長蔣萬安穿著繡有姓名的總指揮短褂站上神轎，蔣萬安表示，非常興奮新奇，上轎沒有特別緊張，因為以前就很喜歡刺激的運動、活動，明年兩市友好交流10周年，將持續深化與日本松山市各種交流。
台北市政府上午在府前廣場舉辦日本愛媛縣松山市大神轎來台北撞轎祈福活動，此次集結松山市道後八町「道後村大神輿會」、「小唐人大神輿」、「持田聯合大神輿會」及「北小唐人大神輿連合會」等4支隊伍，帶來4座約700公斤的大神轎，由超過300位轎伕，展現這項已有400年歷史的傳統撞轎演出。
蔣萬安表示台北市在2014年與松山市簽訂友好交流城市，今年是松山市第4次來台演出，明年是兩市簽訂友好交流城市的10周年，屆時會擴大規模並舉辦更多交流活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言