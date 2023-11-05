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北市二殯動線配置亂 議員批「柯文哲留給蔣萬安炸彈」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市二殯二期號誌過於混亂、標示不明，議員們要求交通局、殯葬處改進。記者鍾維軒／攝影
北市二殯二期號誌過於混亂、標示不明，議員們要求交通局、殯葬處改進。記者鍾維軒／攝影

台北市第二殯儀館二期即將完工啟用，多名北市議員會勘後質疑，關於二殯二期停車、動線、號誌秒數與臨停區域保留範圍等，規劃都未考慮實際使用狀況與路幅，館內停車場車道狹窄又彎曲幾乎呈現S型車道，地面臨停、計程車排班空間又明顯不足，爛攤恐成「柯文哲給蔣萬安的炸彈」。

交通局長謝銘鴻表示，會勘後最主要是要重新改良動線，在二殯二期正試營運前都還有調整空間做最佳處理，考過實際動線後，像是標線重新規劃、號誌設定、聯外道路要如何開放等，都會持續討論，而停車場、景觀等硬體設施，因為已經蓋好了，結構不可能變動，只能就現況透過交通管制把衝擊降到最低。

議員徐弘庭表示，當初設計聯外道路就是要讓交通順暢，避免車輛交織，而二殯前的迴轉道卻又讓所有車輛可以通過，希望未來只能讓靈車、懷恩公車迴轉，若要停橋下停車場，也應該要從文山過去，順向車流才不會堵塞，如今一殯即將退場，萬一二殯二期壓力測試沒過，當地交通就是世界末日。

「造景這麼多是要給鬼看？」徐弘庭說，地面臨停、計程車排班空間又明顯不足，卻還搞出一大片準備做「噴水池」等裝置藝術的美化區域，真是本末倒置；議員林延鳳指出，館內停車場車道狹窄又彎曲幾乎呈現S型車道，「這是要民眾去二殯停車場考駕照嗎？」，若發生意外事故將令民眾進退兩難。設計、監造和代辦機關新工處都要加以究責，這也是柯文哲留下來的爛攤之一。

林延鳳說，於二殯二期停車、動線、號誌秒數與臨停區域保留範圍等，規劃都未考慮實際使用狀況與路幅，顯然有疏失，未來一殯拆遷之後，新增加的車流和人流注入，都將讓周邊區域交通大打結，不僅喪家和弔祭親友會深感不便，周邊居民以及需行經辛亥路、基隆路一帶的上班族，都會被滿溢的車流搞得水泄不通、民怨連連。

議員張斯綱強調，民眾參加喪禮、公祭都希望在門口下車，「好日子」集中在同一天，能不能有理想的動線讓大家在外面停車場停車，以及聯外道路接芳蘭路往辛亥路時，應開放左轉，避免多數車輛迴轉造成交通打結。

北市一殯即將退場，屆時車輛全數移往二殯，恐交通大亂。交通局提進、出場動線與管制方案，包括芳蘭路、辛亥路口開放左轉，汽、機車道路分流行駛，館內與聯外道路號誌控管，以及停車場滿場機制等，同時增加懷恩公車班次和接駁點，不干擾芳蘭路居民生活，盼減緩交通衝擊。

北市二殯二期停車場車道過於彎曲、狹小，不分藍綠白議員都批評設計不良。記者鍾維軒／攝影
北市二殯二期停車場車道過於彎曲、狹小，不分藍綠白議員都批評設計不良。記者鍾維軒／攝影

停車場 車道 議員

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