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台南築角讓閒置空間成亮點 樹裡桁間看到社區環境改變

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區大仁社區發展協會與台中科大室內設計系學生參加都發局的築角創意營造計畫，以「樹裡桁間」獲得金獎。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區大仁社區發展協會與台中科大室內設計系學生參加都發局的築角創意營造計畫，以「樹裡桁間」獲得金獎。記者鄭惠仁／攝影

台南市北區大仁社區發展協會與台中科大室內設計系學生參與都發局的築角創意營造計畫，以地方社區營造為主題，在活動中心旁認養空地，打造「樹裡桁間」，獲得金獎，也讓社區增加了新亮點。

北區公所區長李皇興表示，團隊配合環境現況，以簡單桁架為構件，砌出磚造的座椅並製作木作表演舞台，搭配多樣性工法與不同材料，在以新造型融合舊場景的同時，也用新材料補強舊有結構，貼切地改善環境舒適度，共創出讓居民可以休憩的社區空間。

居民於過程中也關心設計施工狀況，期待完工後的新社區容貌能提升附近民眾使用率，而今作品獲得金獎肯定，社區、學生及居民更是同感榮幸。李皇興說，大仁社區發展協會理事長莊淑芬及理事閻文正夫婦，結合學生團隊的創意作品，不但為社區環境注入新風貌，更利用計畫資源量身打造社區公共環境空間，增加附近民眾走走逛逛的使用與休憩，是名符其實的「最佳築角」。

台南市都發局今年的築角計畫已在日前完成評選，由北區大仁社區與台中科大作品「樹裡桁間」獲得金獎，銀獎由新營姑爺社區與中原大學建築系「杯壁小人」團隊以作品「暉。紅」拿下，另，左鎮區公舘社區與淡江大學「淡江建築斜咖組」以「鬱川之門」奪得銅獎。

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