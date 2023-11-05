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新北市國際紀錄片月秀城市軟實力 今前進台中交流

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
新北市副市長朱惕之出席開幕特映會，邀大家用行動挺優質好片。圖／新北市政府提供
新北市副市長朱惕之出席開幕特映會，邀大家用行動挺優質好片。圖／新北市政府提供

2023新北市國際紀錄片登場，新聞局昨天在國家電影及視聽文化中心舉辦開幕放映，播映來自新北市紀錄片獎優選影片「臨演人生」，新北市新聞局長張愛晶等人今天將帶著新北好片前進台中交流，要讓更多人看見精采作品，也展現城市軟實力。

2023新北市國際紀錄片月開幕特映會昨天在新莊區「國家電影及視聽文化中心」登場，副市長朱惕之、新聞局長張愛晶、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁、歷年評審及優選影片導演皆到場支持，也規畫映後座談，導演伍心瑜與觀眾分享拍攝期間親眼所見的「臨演人生」。

朱惕之細數市府多年來持續在推動影視產業發展及促進地方繁榮不斷努力，2年前市府完成了對市民的承諾，把國家電影及視聽文化中心迎來新北市，與專業建築團隊一同打造優質場館，讓電影人在新北有一個家，市民也可以親近電影魅力，助台灣電影產業一臂之力。

2023新北市國際紀錄片月參考世界各地紀錄片影展辦理形式安排4大主題單元共19場次，規畫多點、多元放映場地，除4日開幕特映會於擁有高規格影音設備的國家電影及視聽文化中心大影格舉辦，5日將走出新北市，於台中舊火車站前廣場辦理「再會啦 白宮」星空放映場，新北府中15紀錄片放映院亦安排眾多經典、獨家的紀實影像放映場次，30日將在板橋秀泰電影院播映閉幕片「廢墟裡的星光」，邀請喜愛電影的民眾11月一起透過紀錄片感受真實、感動與溫暖人心的力量。

張愛晶說明，開幕特映的「臨演人生」是獲2017年新北市紀錄片獎的優選影片，也是2022台北國際勞工影展最佳長片、入選2023布魯塞爾獨立電影節、2023英國金斯頓影展等國內外影展。

導演伍心瑜映後座談分享，該片藉由記錄3個世代在台灣工作的臨時演員，帶出台灣影視產業在中文世界位置的轉變，也記錄基層演員在大環境下努力的過程。

新北市國際紀錄片月開幕特映片「臨演人生」打頭陣，導演伍心瑜（左）出席映後座談與觀眾互動。圖／新北市政府提供
新北市國際紀錄片月開幕特映片「臨演人生」打頭陣，導演伍心瑜（左）出席映後座談與觀眾互動。圖／新北市政府提供
2023新北市國際紀錄片月11月4日登場，新北市副市長朱惕之（右三）、新聞局長張愛晶（右二）、新聞局副局長謝麗蘭（右一）等人助攻新北好片。圖／新北市政府提供
2023新北市國際紀錄片月11月4日登場，新北市副市長朱惕之（右三）、新聞局長張愛晶（右二）、新聞局副局長謝麗蘭（右一）等人助攻新北好片。圖／新北市政府提供

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