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大巨蛋李四川引滴水穿石勉同仁 網讚爆：出張嘴的從沒少

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）與副市長李四川（右二）及林奕華（左二）日前一起開箱大巨蛋，三人坐在觀眾席上體驗加油時的熱情。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）與副市長李四川（右二）及林奕華（左二）日前一起開箱大巨蛋，三人坐在觀眾席上體驗加油時的熱情。記者潘俊宏／攝影

台北大巨蛋11月18日將開放民眾參與測試暖身賽，預計12月3日辦亞錦賽。台北市副市長李四川今天在臉書有感而發說，這幾天很多人對大巨蛋有很多批評，讓施工團隊有一點氣餒，不過他都鼓勵同仁不要灰心，「完成大巨蛋不是我們很強大，而是我們很弱小。」

李四川說，這個世界重大的建設，都不是批評者完成的，但也因他們的批評，讓重大建設好再更好。李一貼文馬上湧入大批網友留言讚爆，還有網友説，「出一張嘴的從來沒少過」。

李提到，「因為我們很弱小，所以一點一滴沉默的施做才能完成」，水滴日夜靜默却能穿石，最具力量的人往往都是沉默的。

李四川還說，天若有情天亦老，月若無恨月常圓，世上任何事物，絕無十全十美。不完美才是完美的人生。

李四川也送他拍的玫瑰花給施工團隊加油，並稱「也感謝給我們指正的人。」「送人玫瑰，手留遺香。請大家給歷經十幾年才完成的大巨蛋一點點鼓勵與加油。」

大巨蛋 李四川

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