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2023檔案月 啟動同樂會 各地接力推出逾50場活動

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
國發會每年11月舉辦檔案月活動，今年首次在假日舉辦全日活動，吸引很多民眾來探秘，全月活動超過50場，可至檔案月活動官網「全國檔案憶事堂」查詢。圖／國發會提供
國發會每年11月舉辦檔案月活動，今年首次在假日舉辦全日活動，吸引很多民眾來探秘，全月活動超過50場，可至檔案月活動官網「全國檔案憶事堂」查詢。圖／國發會提供

一年一度「檔案月」熱鬧登場！國家發展委員會檔案管理局昨天在松山文創園區舉行「2023檔案月啟動同樂會」，國家發展委員會主委龔明鑫表示，今年首度在假日舉辦全天活動，為11月檔案月揭開序幕，全國各地將有超過50場檔案相關展覽、講座及各式活動，歡迎共遊。

龔明鑫表示，今年檔案月活動已邁入第6屆，在中央及地方各級機關共同參與下，過去5年舉辦近380場活動、超過90萬人次參與；今年串聯全國40個機關、學校與機構共襄盛舉，舉辦史料展覽、主題講座、線上展示、文創商品特展，超過50場檔案推廣活動，期盼藉由檔案推廣應用，賦予檔案新生命。

國發會檔案管理局局長林秋燕說，每年11月是我國檔案的重要月份，今年為了迎接檔案月開跑，特別選在充滿創意活力的松山文創園區打造檔案同樂會，以輕鬆活潑的形式讓民眾認識、親近檔案，同時我國首座國家檔案館即將於2025年在新北市林口區落成啟用，現場也設置國家檔案館意象專區，讓民眾先睹為快。

除了今天的啟動同樂會，檔案局另推出多場系列活動，包括剛開幕的「奇蹟之島—1970~1980從開發到保育台灣建設展檔案特展」，搭配導覽、講座及說故事活動，還有每年秒殺的「歡迎光臨~檔案樂活村」、「探索電子檔案保存實驗室」參訪，周周都精采。

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