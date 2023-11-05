新聞分析／放送容積換騎樓 炒短線政策可議

台北市都發局打算多送8成容積給建商，鼓勵建商都更時多設騎樓，因獎勵比例差距懸殊，等同「明示」建商少做人行道，除了遭民代批評對人行道有排擠效應，也是無視容積輕重的炒短線作法，政策思慮有待檢討。

都發局此舉源自加速增設人行空間、一併因應氣候變遷的思考，立意良好，但手段有待商榷。其一，鼓勵設騎樓和人行道的容積獎勵程度何以差距8成？都更處若提不出有力的說法，恐有失比例原則，也淪便宜行事、甚至圖利建商的可議政策。

其二，容積雖然無形，卻是珍貴的公共財。增加了容積，在地的道路、停車等公共設施服務水準必須相對提高，這是都市計畫的ABC，早年為了解決停車一位難求問題，就一再使用容積獎勵，作為建商增設停車空間的甜頭，到頭來，多數停獎車位都無法如預期開放供公眾使用，造成住戶與公眾的對立，政策的公益性也大打折扣。

容獎政策失敗經驗還歷歷在目，如今都發局不走正道，寧可便宜行事走捷徑，大放送容積向建商換騎樓，看不到都市計畫的進步價值。

在企業講求ESG、全球迎向2050淨零排碳的時代，因應極端天氣、打造步行城市，不能一味討好建商，符合趨勢的政策手段才是關鍵。如何讓建商自願多蓋騎樓、同時符合企業社會責任與ESG精神，以現行的法令規章及審議制度並不缺乏。

交通局為了救內科交通，推出企業ESG綠運輸計畫就是一例。另外，從都更審查、都市設計審議、環評審查到未來的「淨零排放管理自治條例」，都給了市府可運用的「蘿蔔」和「棒子」，就看公務員的思維是僵化還是靈活了。