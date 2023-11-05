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北市獎勵蓋騎樓 議員要求踩煞車

聯合報／ 記者楊正海鄭朝陽／台北報導

台北市政府修正都更容積獎勵辦法，若建商留設人行道，依實際留設面積給予等比例容積獎勵，若留設騎樓，容積獎勵則增至1.8倍，今年9月施行。但議員及學者都認為，此舉扭曲容獎精神，也恐排擠設置人行道，違背人本交通精神，要求都市發展局踩煞車。

北市都更處長陳建華表示，當初推動此案，是認為騎樓是具本土特色的「亭仔腳」，加上氣候變遷，北市常下暴雨，設騎樓可避雨遮陽，之前建商開發時不願意設騎樓，主因是不好設計，但為讓行人有更舒適步行環境，才透過獎勵鼓勵建商蓋騎樓，單純是鼓勵性質；而且案子在都更審議過程中，也會確保人行環境。

據都更處規畫，建商都更時留設的人行道若為50平方公尺，就會給予50平方公尺的樓地板（容積）獎勵；若留設50平方公尺騎樓，則給1.8倍、也就是90平方公尺的容積獎勵。

議員趙怡翔反對此案，且有多名議員連署。趙指出，過去市府是依建商實際留設的人行空間面積，獎勵建築容積，但都更處突然在9月修改辦法，大幅拉高設騎樓的容獎，鼓勵建商優先選擇設置騎樓，這恐發生排擠效應，反讓人行道變少。

趙怡翔說，因氣候因素，騎樓有利於行人，他並未反對設騎樓，但應該優先確保人行道足夠，達到基本標準後再獎勵設騎樓。另外，騎樓與人行道的管理方式不同，部分騎樓甚至還能停車或被占用，從執法、交通等考慮，人行道還是保障行人安全且完整的用路環境。議員陳政忠也認為修法應多思考。

北市都發局長王玉芬指出，像新加坡天氣熱，會在公有人行道做有頂蓋的通廊；國內建商不太願意做騎樓，但未來有必要多設，未來基地退縮做人行道、遮陽通廊等都會鼓勵，也會在文字上再做討論。

文化大學景觀系主任郭瓊瑩指出，容積是公共財，都發局大方給容積鼓勵建商設騎樓，是用錯誘因，除了更沒意願設人行道，也會造成局部增加容積地區的交通等負荷，也等於讓建商的內部成本外部化，是另一種債留子孫，政策思考要更審慎。

人行道 都更 議員

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