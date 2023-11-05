變更公設用途沒告知 市府挨批

新北用地不足，近年改為利用新建案公益捐贈空間，作為公共設施空間使用，但市議員彭佳芸接獲陳情，民眾購買的預售屋要交屋時，才發現公益空間用途與當初簽約時不同、面積縮減，原因是市府單方面變更，未和民眾溝通。財政局表示，民眾如有相關意見，未來會納入評估且妥善規畫。

彭佳芸指出，位在三重中正北路的某社區，2017年核定公益空間作為市府辦公廳舍使用，即將交屋時，民眾才發現被市府變更為活動中心；重新路五段某社區在預售時，原本核定有3層樓公益圖書館，市府打算縮減為2層。民眾認為權益嚴重被影響，類似案例在三蘆地區就有7處。

彭佳芸認為，市府透過公開程序核定的公益空間用途，僅透過財政局公有空間調配機制變更，過程不需要民眾參與，只憑公文在市府內部往返，忽略住戶的權益。

彭佳芸要求，市政府透過「新北市公有建物供需調配精進方案實施計畫」，未來要變更公益空間使用目的時，如該棟建物有其他所有權人，必須先邀集該建物其他區分所有權人取得共識，如預售契約上有載明公益空間用途，也應協助辦理換約。

財政局長陳榮貴表示，民間都更案從審查到興建完成多須3年以上，捐贈公益設施的用途，受贈機關會配合市政需求滾動檢討，這些空間也都是提供民眾使用，市府都會以民眾最大權益為優先考量，讓使用效益最大化，並以不影響社區安寧性之相關用途為優先考量。