新北溪北轉運站 擬設1400汽機車格

新北大漢溪以北人口稠密，過去三重、新莊、五股等要搭乘國道客運，除了去北市搭車，就只能三重區重新路等待從台北車站開來的車，民眾多年抱怨像次等公民，市府規畫在新莊北側知識產業園區旁設溪北轉運站，約有1.5公頃，還設上千席停車位，預定明年初辦公聽會蒐集意見。

交通局指出，民眾在重新路上下車，是直接在大馬路邊，很克難又緊鄰交流道，時常造成交通壅塞，溪北客運轉運站規畫地點位於新莊區五工路及福慧路口旁，全數為公有地，周邊設有桃園機場捷運A3站、新北捷運環狀線Y20站，也鄰近國道1號五股交流道、台64、65快速道路，路網完善。

除轉運站、停車場外，也會引進精緻商旅、餐廳、共享辦公室等，交通局長鍾鳴時表示，招商前有很多文件要整理跟準備要公告，初步評估總設置汽車約400席，機車停車位約1千多席，並將規畫長途及市區客運轉運月台與公共停車空間，及捷運系統串連的人行陸橋。

交通局指出，已在去年底完成前期規畫，具BOT可行性，今年8月啟動BOT招商前置作業，同時配合變更檢討中的楓江都市計畫道路草案，再檢討與五股交流道與基地連結，尋求更便捷的進出動線，預計2025年完成招商、2030年營運。

市議員鍾宏仁表示，地方爭取溪北轉運站多年，新北市府處理相關規畫也5年，他多次在議會質詢時督促相關進程，希望可以早點推動，帶動地方發展。另轉運站的量體一定要夠大，且旁邊有機捷，相關停車場也要一起納入考量。

鍾鳴時表示，對地方交通影響，首先是大客車停靠秩序；第二是因地方公共運輸不足，只能靠公車跟計程車接駁；第三最嚴重是過去幾年周邊機車停放，許多民眾為了要搭乘國道客運回中南部，騎機車到附近亂停，機車格嚴重不足。

短期應急作法，對於違規車輛交通局與警局會規畫執法，並會在周邊公園規畫臨時停車格，減少對地方交通的干擾。