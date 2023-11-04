台灣大賽首戰今登場！天母人又愛又怕 警規劃交管因應
中華職業棒球大聯盟總冠軍賽（台灣大賽）首戰今天在味全龍隊主場天母棒球場開打，附近里長樂見創造商機，但有住戶擔憂機車亂停等造成交通阻塞，警方已規劃交通管制措施因應。
龍隊將與樂天桃猿隊在7戰4勝制台灣大賽廝殺，球場附近里長告訴中央社記者，觀賽球迷很多，預期帶進消費人潮，可為附近店家製造商機，且球場附近小吃林立，又有百貨公司，方便球迷買餐點。
不過，附近住戶說，擔憂可能造成交通混亂，如機車亂停等，但警方有規劃相關交管措施，應可解決。
轄區台北市政府警察局士林分局表示，因應大批球迷觀賽，已規劃球場安全維護及交通疏導勤務，會派員警加強球場周邊路口，如忠誠路、士東路等交通疏導、路況查報，驅離、取締周邊道路違規停車。
警方呼籲球迷盡量搭大眾運輸到球場觀賽，如果開車前往，可把車輛停在合法停車空間，以免遭舉發、拖吊。
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