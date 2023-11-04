快訊

中職／157公里！徐若熙火球連發 追平總冠軍賽史上最速

侯友宜台北大造勢 韓國瑜致詞談人補：寧跟蔣萬安喝茶也不跟陳時中喝酒

肺癌連年登十大癌症死亡之首 醫籲及早「做1事」很重要

台灣大賽首戰今登場！天母人又愛又怕 警規劃交管因應

中央社／ 台北4日電
中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）4日開打，味全龍與樂天桃猿隊首戰在天母棒球場交手。中央社
中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）4日開打，味全龍與樂天桃猿隊首戰在天母棒球場交手。中央社

中華職業棒球大聯盟總冠軍賽（台灣大賽）首戰今天在味全龍隊主場天母棒球場開打，附近里長樂見創造商機，但有住戶擔憂機車亂停等造成交通阻塞，警方已規劃交通管制措施因應。

龍隊將與樂天桃猿隊在7戰4勝制台灣大賽廝殺，球場附近里長告訴中央社記者，觀賽球迷很多，預期帶進消費人潮，可為附近店家製造商機，且球場附近小吃林立，又有百貨公司，方便球迷買餐點。

不過，附近住戶說，擔憂可能造成交通混亂，如機車亂停等，但警方有規劃相關交管措施，應可解決。

轄區台北市政府警察局士林分局表示，因應大批球迷觀賽，已規劃球場安全維護及交通疏導勤務，會派員警加強球場周邊路口，如忠誠路、士東路等交通疏導、路況查報，驅離、取締周邊道路違規停車。

警方呼籲球迷盡量搭大眾運輸到球場觀賽，如果開車前往，可把車輛停在合法停車空間，以免遭舉發、拖吊。

天母 交通管制 警察

延伸閱讀

MLB／自由市場開市 搶大谷翔平、山本由伸大賽開跑

中職／台灣大賽首勝86.67%封王 4次逆轉葉總參與2次

中職／龍猿鬥轉移距離史上最短 想再突破寄望雙北2球場加入戰局

中職／猿隊台灣大賽首戰壓最好投手威能帝 耐投是武器

相關新聞

台灣大賽首戰今登場！天母人又愛又怕 警規劃交管因應

中華職業棒球大聯盟總冠軍賽（台灣大賽）首戰今天在味全龍隊主場天母棒球場開打，附近里長樂見創造商機，但有住戶擔憂機車亂停等...

北市夾娃娃機將修法 距學校50公尺擬測出入口距離

北市自助選物販賣事業自治條例109年8月21日公布施行，要求夾娃娃機店設在合法建築內，直線量測距離必須離國中小學至少50...

影／台北靈安社百年北管頒無形資產 小學徒不喊累：神明會保佑

153年歷史的台北靈安社，今年以傳統北管保存者獲得無形文化資產肯定，北市文化局長蔡詩萍今天頒贈「藝以人揚」匾額給予社方，...

北市都更獎勵設騎樓比人行道多1.8倍 挨批違反人本精神

台北市政府修正都更容積獎勵辦法，若建商留設人行道，依實際留設面積給予獎勵，若留設騎樓，容積獎勵則增加至1.8倍，今年9月...

變更公設用途沒告知住戶…新北議員批市府忽略民眾權益

新北用地不足，近年改為利用新建案公益捐贈空間，作為公共設施空間使用，但新北市議員彭佳芸接獲多個陳情，民眾購買的預售屋要交...

新北溪北轉運站新進度曝光 1.5公頃將增1400汽機車格

新北大漢溪以北人口稠密，過去三重、新莊、五股等要搭乘國道客運，除了去北市搭車，就只能在重新路邊等待從北車開來的車，民眾多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。