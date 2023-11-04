北市聯醫健檢報告要Open book找答案 王欣儀批不便民

預防醫學健康意識抬頭，不少人會定期身體健康檢查，台北市立聯合醫院一年自費健檢數近2萬件，議員接獲反映，聯醫健檢會提供報告和說明共2本資料，想了解狀況還得「open book」找答案，App服務也不如民間醫療院所便民。院方承諾，整併報告與說明內容並優化App，提升健檢服務品質，落實親民醫療照護。

北市聯醫7院區近一年民眾自費健檢共1萬9811件，仁愛院區7280件居冠，其次是陽明院區3633件、中興院區3512件。聯醫總院長蕭勝煌表示，健檢人數較往年成長，仁愛院區因人力、排程關係耽擱，許多民眾仍在等候名單。

王欣儀接獲民眾反映，聯醫會提供檢查報告、健康檢查項目說明共2份資料，想要了解檢查結果說明，還得翻書對照找答案，苦笑是讀醫學院或護校。反觀民間醫療院所整合各項檢查結果、檢查介紹和建議事項，方便閱讀，還會附上超音波、X光、心電圖等影像檢查圖檔和光碟，聯醫還得做高階健檢影像套餐才會有。

她說，聯醫現有App「臺北市立聯合醫院行動掛號」、「北市聯醫雲端醫院」，自費健檢者卻須曾在聯醫就診且註冊後者會員，才能看到健檢報告，但無影像檔。另外，Android使用者反映掛號App改版後，字體變小、顏色淺不易閱讀，要求整合App並改進缺失。

蕭勝煌承諾努力研議，也會考慮將健檢圖檔放入App。聯醫補充說明，會整併自費健康檢查報告與檢查項目參考值說明內容、更新程式，民眾未來可在雲端醫院App線上查詢各項檢查檢驗數值外，查閱完整的健檢報告內容，另提供光碟影像給自費施作CT、MRI等影像檢查者，供後續就醫使用。